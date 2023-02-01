Цибуля за 500 гривень! Чому на Філіппінах звичайна цибуля перетворилася на найдефіцитніший товар

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Незламний народе найсміливішої країни з яйцями по 17, ми не самотні у своїй біді. На Філіппінах рекордно подорожчала цибуля. Не просто подорожчала, а зараз є найдорожчою у світі. Кілограм у роздріб коштує майже 13 доларів, або близько 500 грн!

Це втричі дорожче, ніж курятина, на 50% дорожче за свинину та перевищує рівень мінімальної заробітної плати на Філіппінах за повний робочий день.

Криза була посилена швидкістю наростання (ціни злетіли в шість разів буквально за 4 місяці) та стабільно високим попитом, оскільки цибулю дуже активно використовують у місцевій кухні, це ледь не базовий інгредієнт для соусів.

У ресторанах висять оголошення, що страви з цибулі обмежені.

Херанула інфляція — найвища за 14 років, у грудні зростання споживчих цін склало 8,1%.

Зростання цін, як пояснюють місцеві чиновники, "відбувається через сили, непідвладні індивідуальному контролю" — проблеми з ланцюжками постачання, різка зміна клімату, та й не вродила (були шторми).

Пропоную і нам використовувати такі красиві формулювання, коли знову на топрівні хтось щось спи*дить. "Сили, непідвладні індивідуальному контролю".

Плюс економіка Філіппін відновлюється (я не знала, що вона падала), і це стимулює попит.

Також є версія, що криза рукотворна, — "злочинний синдикат приховав запаси цибулі" (це цитата), наразі триває слідство.

Місткість ринку оцінюється в 17-22 тис. тонн на місяць. Імпорт здається логічним виходом, але поки він розгорнеться, то на ринок надійде власний урожай (зміна сезону там у березні), і привезений продукт призведе до затоварювання й обвалить ціну.

Ошалілий філіппінський уряд запровадив цінові обмеження на рівні 4,2 дол. (що теж неслабо), але на нього всі кладуть і продають за ринковою.

Як завжди буває в таких випадках, розцвіла контрабанда.

Цибулю ховають у випічці, борошні, нещодавно гальмували партію білого (цибулі) на 309 тис. дол у пакетах, які нібито містять одяг.

40 кг цибулі вилучили в членів екіпажу Філіппінських авіаліній, які намагалися везти його в багажних сумках. Philippine Airlines визнала інцидент.

В Еміратах, де дуже велика філіппінська діаспора, цибуля коштує 2 дирхами проти 40 в еквіваленті на батьківщині. Тому тепер овоч найкращий сувенір для родичів.

"Цибуля — це новий шоколад". Цибульний туризм став таким масовим, що посольство в ОАЕ від імені аграрного аташе випустило роз'яснення, що на ввезення цибулі та взагалі будь-якої аграрної байди навіть для особистих цілей потрібно отримати карантинний сертифікат, досить безконтрольно тягати овочі через кордон.

Теоретично на такий сертифікат можна податися, але навіть у цьому випадку ОАЕ не акредитовані для експорту цибулі на Філіппіни. До численних порушників лояльні — нікого не штрафують, але цибулю конфіскують.

Загалом, маленькі, у нас, звичайно, в продуктових кризах теж є деякий досвід, але, схоже, тут нам втерли носа.

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