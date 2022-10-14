Що з ціною на яйця і чи будуть вони дорожчими 70 гривень

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Яєчний цикл побудований таким чином, що в березні виробники купують або самі вирощують курчат, які до вересня перетворюються на курок і починають несамовито нестися нам на радість. У березні ви самі знаєте, що тут було, трохи не до курчат, восени ми не дорахувалися несучок і ось воно відгукнулося.

Плюс окупація та кілька виведених із операційки підприємств, зокрема Чорнобаївка. Усього випало близько п'ятої частини потужностей.

Плюс сезон. Курка, брудне дівчисько, любить робити це при світлі дня, немає сонечка — немає яєць, так що скорочення світлового дня вирішує. Великим промисловим підприємствам, звичайно, пофіг, що там за вікном — у них, як у казино, вічний полудень, підсвітлять, але тут привіт, ціна на електроенергію та привіт, віялові відключення.

Та й суто психологічний чинник. Низькі ціни влітку, з якими зараз йде порівняння, були самі по собі хворими і як основу сприймати їх не можна, хоч і хочеться. Якщо дивитися на перспективу, то рівень 20 грн за десяток яєць — це гірше для галузі, ніж нинішні 60 грн за десяток для нас.

Чи хочуть виробники трохи наваритися за всі свої страждання? Безперечно. І треба дати можливість їм це зробити, тому що якщо вони по році не вийдуть хоча б у нуль, то далі буде значно дорожче.

Хороша новина в тому, що більше не повинно зростати. На фото вгорі приблизно 70 гривень.

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