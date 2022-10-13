Шамани брехати не будуть. Кого слухає Путін і чому він постійно помиляється

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Міллер: "Під час зимового апогею холодів у Європі можуть замерзнути цілі міста". Залишається додати: "Просто подивіться ролик Газпрому, там усе показано на прикладі замерзлого Красноярська". Захарова заявила, що в Євросоюзі вже не миються, не перуть одяг, не заправляють машини та не роздягаються вдома.

Це вже схоже на якийсь аутотренінг. Можна, звісно, вважати це пропагандою для внутрішнього споживача. Як фото повітряних тривог по Україні, які зараз російські політики публікують у себе в соціальних мережах, з метою довести цим велич Росії. Якби не одне "але". Вони приймають рішення, з віри, що зима холодна, темна і сповнена жахів.

Все це нагадує ситуацію, коли перед війною генерали ФСБ, які сидять на потоці бабла в Україні, розповідали Путіну, що в Україні на нього всі чекають. Тому що вони знали, що він хоче це почути. Отже, Путін ухвалив рішення про вторгнення та помилився. Саме таку ситуацію описує Байден, називаючи Путіна раціональним гравцем.

Тепер що, до Путіна приводять метеорологів? Або він із Шойгу зустрічається із шаманами і ті обіцяють йому організувати холодну зиму в Європі. І Путін їм вірить. І наказує підірвати "Північний потік", думаючи, що це налякає Європу, і вони таки запустять "Північний потік — 2", злякавшись холодів, і скасують санкції. Обмежує сам собі доходи від газу, запроваджуючи самоембарго і думаючи, що це змусить Європу прогнутися. Адже попереду холодна зима і вони точно не витримають. Він знову ухвалює рішення зі щирою думкою, що Європа хитається, що варто лише подути і весь картковий будиночок розвалиться. Варто організувати кілька мітингів у Європі чи налякати всіх ядерною війною, і вони дадуть задній хід.

Чому? Тому що саме таких радників він слухає зараз, які приходять і розповідають йому про те, що ЄС майже здох. Чому саме це вони йому кажуть? Тому що вони знають, що він хоче це чути. І слухатиме лише такі новини. Тим паче що люди в Німеччині та Британії, Швеції та Франції завжди поводилися дуже економно, а температура будинку у Швейцарії завжди була нижчою взимку, ніж у квартирах киян чи москвичів. А оскільки доступ до тіла забезпечує потік бабла, вони будуть йому це говорити, іноді навіть не використовуючи брехню, а просто майстерно маніпулюючи.

Це замкнене коло, яке й забезпечує помилкові рішення, які постійно погіршують позиції Путіна. Ігри з газом призводять до дефіциту бюджету у Росії вже зараз, навіть до нафтових санкцій. А ядерний шантаж нехай і справляє ефект на вразливих людей а ля Ілон Маск, але посилює позицію колективного Заходу, бо ніхто не хоче отримати перманентного ядерного аб'юзера.

І лише десь сидить Гретта Тумберг і дивується, як у 2022 році хтось може розраховувати на рекордно холодну зиму в Європі. Адже саме про таку зиму говорить Міллер. Але ж шамани брехати не будуть. Адже вони взяли гроші та пообіцяли, що зима буде дуже холодною.

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