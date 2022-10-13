Україна знову зачекає. НАТО терміново створює у Європі протиракетний щит від Росії

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Ще не встиг розіслати ранкові репортажі по редакціях і відрапортувати по радіо про перебіг засідання міністрів оборони країн НАТО, як колеги діляться черговою "гарячою" звісткою: щонайменше 15 країн НАТО підписали лист про наміри приєднатися до плану "Щит", який враховує американські ракетні системи Patriots і німецькі системи ППО Iris-Ts.

Тобто Україна може й почекати, треба думати в контексті нових ядерних загроз із боку Росії про свою ду... шкуру.

Щонайменше 15 країн військового альянсу НАТО підписали лист про наміри приєднатися до довгострокового німецького проєкту зі створення європейського протиракетного щита, який посилить захист більшої частини континенту.

Система матиме кілька рівнів для перехоплення різних типів ракет із різних висот, можливо, з'єднуючи ізраїльські системи протиповітряної оборони Arrow 3, а також американські системи Patriot і німецькі Iris-T, і її можна повністю розгорнути через Організацію Північноатлантичного договору.

Міністриня оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила сьогодні журналістам під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі: "Йдеться про взаємодію, можливість встановлювати ціни, можливість підтримувати одна одну, тому це безпрограшна ситуація для країн, які є частиною НАТО".

Ламбрехт вказала на підвищення ризиків безпеки в Європі після вторгнення Росії в Україну та пов'язаних із цим погроз із боку президента Росії Володимира Путіна. "Тепер ми повинні рухатися швидко, ворог активізується", — сказала вона. — "Важливо, щоб ці прогалини (у нашому захисті) були усунені, тому що ми всі бачимо, у який час ми всі живемо, це небезпечні та складні часи".

Ламбрехт сказала, що інші країни можуть згодом приєднатися до плану, який все ще перебуває на початковій стадії. Він має подолати вузькі місця виробництва та затримки поставок у багатьох компаніях у приватному секторі. "Ми відкриті для всіх і знаємо, що багато країн зацікавлені у програмі "Щит", — сказала Ламбрехт, додавши, що Німеччина вже розпочала переговори.

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