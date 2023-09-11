Росія перейшла на рупії. Як Путін втратив в Індії 150 мільярдів нафтових доларів

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Повертаючись до саміту G20 в Індії…

Кумедна історія там виникла з главою МЗС Росії паном Лавровим. Сергій Лавров рвонув на саміт з метою знайти спосіб повернення в Росію кількox десятків мільярдів індійських рупій за раніше поставлену в Індію нафту. Ні, Індія не відмовляється платити, але через міжнародні санкції ці рупії не можна конвертувати в долари і вони осіли на рахунках у індійських банках (всього, майже 150 мільярдів доларів).

Наразі, вихід із цієї ситуації не знайдено. Єдине, що змогла запропонувати Росії Індія — це надати кілька сфер індійської економіки, у які ці кілька десятків мільярдів рупій Росія могла б інвестувати на майбутню перспективу повернення цих коштів через реінвестиції тощо.

Лавров не може придумати вихід із цієї індійської трагікомедії Фото: openmedia.io

Звісно, що Росію такий варіант не влаштовує. Росії гроші потрібні вже. Але що зробиш? Світ капіталу дуже жорстокий. Ба більше! Що робити з yже налагодженим нафтопотоком з Pосії в Індію? Адже самозрозуміло, що Індія не спроможна перерахувати в Росію жодної рупії, США заборонила усьому світу торгувати з Росією в американських доларах. Те саме стосується і європейської валюти Євро.

Агентство Bloomberg повідомляє, що в індійських банках накопичується по $1 млрд у рупіях щомісяця. Однак індійська фінансова система влаштована так, що операції з нацвалютою обмежені. Таким чином, фактично гроші РФ виявилися заблокованими.

Путін знову усіх "перехитрив".

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