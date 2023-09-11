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Поразка Заходу, успіх Москви. Чому саміт G20 ухвалив проросійську декларацію

Підсумкова резолюція саміту G20, на жаль, не містить засудження Росії як держави-агресора, пише журналіст Орест Сохар. І нехай вона має рекомендаційний характер, але все одно означає поразку Заходу та перемогу Глобального Півдня

Орест Сохар
Орест Сохар
Журналiст
eye 411
Саміт, G20, прапори
Фото: Shutterstock | Розклад у світовій політиці змінився не на користь Заходу
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ООН та G20 заговорили з путінським акцентом: як це трапилося

На саміті "Великої двадцятки" країни Глобального Півдня обіграли Захід у "зерновому раунді": це ще не програна війна, а всього лише — не виграна битва світових демократій. Це мало б змусити ЄС та США зібратися з думками.

Резолюція G20 писалася з "миротворчих ініціатив" президента Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерреша. Обоє активно комунікували з Кремлем.

Генсек Організації Обʼєднаних Націй Антоніу Гутерреш одягнув блакитну каску миротворця, та на ній проступили червона зірка, серп та молот. Гутерреш таємно листувався з "похмурою конякою"Лавровим і в підсумку пропонував скасувати пригорщу санкцій проти рашистів в обмін на відновлення "зернової угоди".

  • знову під'єднати один з держбанків рашистів до світової мережі розрахунків SWIFT;
  • страхувати російські кораблі від українських атак в Азовському та Чорному морях;
  • повернути московитам заморожені активи;
  • дозволити російським кораблям знову заходити в порти країн ЄС.

Ще бракувало пропозиції представити Путіна на Нобелівську премію миру, але то, певно, ще в задумі.

Тоді ще здавалося, що заграючи з Кремлем, Гутерреш кинув тінь на всю ООН: згідно з її статутом, секретаріат обслуговує інститути Організації та втілює в життя політику, розроблену ними. Ні Генасамблея, ані Рада безпеки не порушували питання про зняття санкцій з РФ, а значить, Гутерреш проявив волюнтаризм.

Причина такої поведінки очевидна: португалець Гутерреш є соціалістом за поглядами та шукає підтримки в "червоних" лідерів членів Радбезу ООН, зокрема у Китаю та РФ, а також їх "подружки" — Бразилії. Адже цивілізований світ дорікає Гутеррешу за бездіяльність, особливо в "українському питанні". От генсек і проявив свою соціалістичну ініціативу.

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Лавров може бути задоволений підсумками саміту G20

Після зустрічі з Путіним, президент Туреччини Ердоган також заспівав у тій же тональності, що і Гутерреш.

Ердоган закликав G20 піти "на деякі поступки" Московії, зокрема під'єднати російські банки до SWIFT, дозволити міжнародним компаніям страхувати російський експорт зерна та міндобрив.

Загравати з РФ турецького лідера змушує натура крамаря (торгаша): з одного боку, його країна на зерні заробить мільярди дол., з іншого — економіка Туреччини зараз в жахливому стані й потребує нових ринків в країнах третього світу (читай — Глобального Півдня), відтак Ердоган з притаманною східною хитрістю задобрює їх.

Підсумкова резолюція G20 вказує на те, що Глобальний Південь обіграв Захід: країни третього світу скоординували свої вимоги, і змусили заможні держави до компромісу.

"Ми цінуємо зусилля Туреччини та Стамбульських угод за посередництвом ООН, які складаються з Меморандуму про взаєморозуміння між РФ та Секретаріатом ООН з просування російських харчових продуктів та добрив на світові ринки та Ініціативи з безпечного транспортування зерна та добрив з українських портів (Чорноморська ініціатива) та закликаємо до їх повної, своєчасної та ефективної реалізації", – йдеться у декларації.

Водночас західний світ сповідує логіку запуску "зернового коридору" з України без будь-якого погодження з московитами. Бойові літаки британських ВПС почали патрулювати акваторію Чорного моря для захисту з повітря кораблів з українським збіжжям. Та ж Британія пропонує блокувати кораблі РФ в Чорному морі, а Румунія та Болгарія ведуть переговори з Україною про створення альтернативного морського "зернового" маршруту. Плюс, Румунія зміцнює ППО в цій акваторії.

Що в підсумку? Декларація лідерів G20 має рекомендаційний характер, Україна її розкритикувала, зокрема й за те, що РФ жодного разу не названо агресором. Тому практичне значення цього документу лише одне: західні політики повинні проаналізувати, коли та де вони втратили ініціативу, і як змінити розклад сил на шаховій партії світу.

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