Поражение Запада, успех Москвы. Почему саммит G20 принял пророссийскую декларацию

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ООН и G20 заговорили с путинским акцентом: как это случилось

На саммите "Большой двадцатки" страны Глобального Юга обыграли Запад в "зерновом раунде": это еще не проигранная война, а всего лишь — не выигранная битва мировых демократий. Это должно было бы заставить ЕС и США собраться с мыслями.

Резолюция G20 писалась по "миротворческим инициативам" президента Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша. Оба активно коммуницировали с Кремлем.

Генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш надел голубую каску миротворца, но на ней проступили красная звезда, серп и молот. Гутерриш тайно переписывался с "хмурой лошадью" Лавровым и в итоге предлагал отменить пригоршню санкций против рашистов в обмен на восстановление "зерновой сделки".

снова подключить один из госбанков рашистов к мировой сети расчетов SWIFT;

страховать российские корабли от украинских атак в Азовском и Черном морях;

вернуть московитам замороженные активы;

позволить российским кораблям снова заходить в порты стран ЕС.

Еще не хватало предложения представить Путина на Нобелевскую премию мира, но это, вероятно, тоже в задумке.

Тогда еще казалось, что заигрывая с Кремлем, Гутерриш бросил тень на всю ООН: согласно ее уставу, секретариат обслуживает институты Организации и воплощает в жизнь политику, разработанную ими. Ни Генассамблея, ни Совет безопасности не поднимали вопрос о снятии санкций с РФ, а значит, Гутерриш проявил волюнтаризм.

Причина такого поведения очевидна: португалец Гутерриш является социалистом по взглядам и ищет поддержки у "красных" лидеров членов Совбеза ООН, в частности, у Китая и РФ, а также их "подружки" — Бразилии. Ведь цивилизованный мир упрекает Гутерриша за бездействие, особенно в "украинском вопросе". Вот генсек и проявил свою социалистическую инициативу.

Лавров может быть доволен итогами саммита G20

После встречи с Путиным, президент Турции Эрдоган также спел в той же тональности, что и Гутерриш.

Эрдоган призвал G20 пойти "на некоторые уступки" Московии, в частности, подключить российские банки к SWIFT, позволить международным компаниям страховать российский экспорт зерна и минудобрений.

Заигрывать с РФ турецкого лидера заставляет натура торгаша: с одной стороны, его страна на зерне заработает миллиарды долл., с другой — экономика Турции сейчас в ужасном состоянии и нуждается в новых рынках в странах третьего мира (читай — Глобального Юга), поэтому Эрдоган с присущей восточной хитростью задабривает их.

Итоговая резолюция G20 указывает на то, что Глобальный Юг обыграл Запад: страны третьего мира скоординировали свои требования, и вынудили состоятельные государства к компромиссу.

"Мы ценим усилия Турции и Стамбульских соглашений при посредничестве ООН, которые состоят из Меморандума о взаимопонимании между РФ и Секретариатом ООН по продвижению российских пищевых продуктов и удобрений на мировые рынки и Инициативы по безопасной транспортировке зерна и удобрений из украинских портов (Черноморская инициатива) и призываем к их полной, своевременной и эффективной реализации", — говорится в декларации.

В то же время западный мир исповедует логику запуска "зернового коридора" из Украины без какого-либо согласования с московитами. Боевые самолеты британских ВВС начали патрулировать акваторию Черного моря для защиты с воздуха кораблей с украинским зерном. Та же Британия предлагает блокировать корабли РФ в Черном море, а Румыния и Болгария ведут переговоры с Украиной о создании альтернативного морского "зернового" маршрута. Плюс, Румыния укрепляет ПВО в этой акватории.

Что в итоге? Декларация лидеров G20 носит рекомендательный характер, Украина ее раскритиковала, в том числе и за то, что РФ ни разу не названа агрессором. Поэтому практическое значение этого документа только одно: западные политики должны проанализировать, когда и где они потеряли инициативу, и как изменить расклад сил на шахматной партии мира.

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