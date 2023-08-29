Договорился бы Салливан с Риббентропом? Почему США пытаются устроить Украине новый Мюнхен

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Договорился бы Салливан с Риббентропом? Несколько тезисов о "дипломатическом решении конфликта в Украине"

Подталкивая Киев за стол переговоров с Москвой, западный истеблишмент повторяет риторику 39-го: тогда Гитлер начал агрессию в отношении слабых государств Европы, тогда как сильные страны надеялись задобрить фюрера, пытаясь избежать большой войны.

Сталин даже смог найти "дипломатическое решение", инициировав пакт "Молотова — Риббентропа", но известно, чем это завершилось.

Аналогия 2000-х с 1939-м прямая: развитые страны мира сосредоточенно "ковыряются" в своих внутренних проблемах, и им не "ко времени" сконцентрироваться на реальных вызовах текущего времени: поэтому и пытаются заигрывать с агрессором.

Это синдром "Меркель-Саркози", которые начали плясать под бубен Путина еще где-то в конце 2000-х, заблокировав вступление Украины в НАТО, проигнорировав оккупацию части Грузии и т.д. Это они своей нерешительностью побудили российского фюрера к нападению на Украину, а теперь думают, как решить "конфликт дипломатическим путем". Ожидаем новый пакт?

Пакты не работают. Путин разрушил систему коллективной безопасности, созданную в конце 40-х с подачи американского президента Гарри Трумэна.

Кроме "Плана Маршала" и НАТО, Трумэн инициировал формирование ООН, в основу которой легли принципы неприкосновенности границ, мирного разрешения споров и равенства прав всех государств.

Сейчас ООН парализована — Путин сломал систему коллективной безопасности

Сегодня ООН парализована, и лишена актуального алгоритма обеспечения мировой безопасности. Снова действует право сильного и более агрессивного. При таких обстоятельствах только сила может остановить тирана-камикадзе. Но демократические политики заняты своими внутренними проблемами.

Главным оружием демократического мира является популизм, с помощью которого политики разных лагерей воюют за симпатии избирателей. Именно поэтому "путинская угроза" находит слабый отпор в электоральных обществах.

Волна призывов "к дипломатическому решению конфликта в Украине", похоже, генерируется т. н. "ястребами мира" Белого Дома во главе с Салливаном, советником по вопросам нацбезопасности: они убеждают, что нужно бороться с последствиями агрессивности Путина, а не с первопричиной — неадекватным хозяином Кремля. То есть — добиваться быстрого завершения войны в Украине на любых основаниях.

За таким "миролюбием" "прагматический расчет: длительная война на другом континенте — штука дорогая и не популярная среди избирателей, которые ожидают для себя — образно говоря — хлеба и зрелищ. Современный технолог политической кампании выберет гарантированную стратегию зрелищной победы на президентских выборах, чем изнурительную и рискованную игру против новоявленного тирана-камикадзе. Конечно, есть и другое крыло — поборники полного освобождения Украины, но оно не столь медийно активное.

Но в любом случае, сегодня миру не хватает уверенного в себе Трумэна, способного увидеть исторические аналогии и подготовить новые решения для восстановления контуров мировой безопасности.

Напоследок: Борис Джонсон, экс-премьер Великобритании написал для Daily Mail: "Путин держится за своих друзей, чего не скажешь о нас, западных государствах... мы, по очень веским причинам, не умеем". Вот вам и резюме.

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