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Договорился бы Салливан с Риббентропом? Почему США пытаются устроить Украине новый Мюнхен

В США оживились желающие поскорее закончить войну в Украине, усадив Киев за стол переговоров. Журналист Орест Сохар удивляется — как это на Западе еще не поняли, что все попытки задобрить Путина лишь подогревают его аппетиты?

Орест Сохар
Орест Сохар
Журналист
eye 1972
Джейк Салливан, США, Вашингтон, Госдеп США
"Ястреб мира" Джейк Салливан посылает сигнал Путину
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Договорился бы Салливан с Риббентропом? Несколько тезисов о "дипломатическом решении конфликта в Украине"

Подталкивая Киев за стол переговоров с Москвой, западный истеблишмент повторяет риторику 39-го: тогда Гитлер начал агрессию в отношении слабых государств Европы, тогда как сильные страны надеялись задобрить фюрера, пытаясь избежать большой войны.

Сталин даже смог найти "дипломатическое решение", инициировав пакт "Молотова — Риббентропа", но известно, чем это завершилось.

Аналогия 2000-х с 1939-м прямая: развитые страны мира сосредоточенно "ковыряются" в своих внутренних проблемах, и им не "ко времени" сконцентрироваться на реальных вызовах текущего времени: поэтому и пытаются заигрывать с агрессором.

Это синдром "Меркель-Саркози", которые начали плясать под бубен Путина еще где-то в конце 2000-х, заблокировав вступление Украины в НАТО, проигнорировав оккупацию части Грузии и т.д. Это они своей нерешительностью побудили российского фюрера к нападению на Украину, а теперь думают, как решить "конфликт дипломатическим путем". Ожидаем новый пакт?

Пакты не работают. Путин разрушил систему коллективной безопасности, созданную в конце 40-х с подачи американского президента Гарри Трумэна.

Кроме "Плана Маршала" и НАТО, Трумэн инициировал формирование ООН, в основу которой легли принципы неприкосновенности границ, мирного разрешения споров и равенства прав всех государств.

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Сейчас ООН парализована — Путин сломал систему коллективной безопасности

Сегодня ООН парализована, и лишена актуального алгоритма обеспечения мировой безопасности. Снова действует право сильного и более агрессивного. При таких обстоятельствах только сила может остановить тирана-камикадзе. Но демократические политики заняты своими внутренними проблемами.

Главным оружием демократического мира является популизм, с помощью которого политики разных лагерей воюют за симпатии избирателей. Именно поэтому "путинская угроза" находит слабый отпор в электоральных обществах.

Волна призывов "к дипломатическому решению конфликта в Украине", похоже, генерируется т. н. "ястребами мира" Белого Дома во главе с Салливаном, советником по вопросам нацбезопасности: они убеждают, что нужно бороться с последствиями агрессивности Путина, а не с первопричиной — неадекватным хозяином Кремля. То есть — добиваться быстрого завершения войны в Украине на любых основаниях.

За таким "миролюбием" "прагматический расчет: длительная война на другом континенте — штука дорогая и не популярная среди избирателей, которые ожидают для себя — образно говоря — хлеба и зрелищ. Современный технолог политической кампании выберет гарантированную стратегию зрелищной победы на президентских выборах, чем изнурительную и рискованную игру против новоявленного тирана-камикадзе. Конечно, есть и другое крыло — поборники полного освобождения Украины, но оно не столь медийно активное.

Но в любом случае, сегодня миру не хватает уверенного в себе Трумэна, способного увидеть исторические аналогии и подготовить новые решения для восстановления контуров мировой безопасности.

Напоследок: Борис Джонсон, экс-премьер Великобритании написал для Daily Mail: "Путин держится за своих друзей, чего не скажешь о нас, западных государствах... мы, по очень веским причинам, не умеем". Вот вам и резюме.

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