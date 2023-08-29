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Домовився б Салліван із Ріббентропом? Чому США намагаються влаштувати Україні новий Мюнхен

У США пожвавилися бажаючі якнайшвидше закінчити війну в Україні, посадивши Київ за стіл переговорів. Журналіст Орест Сохар дивується — як це на Заході ще не зрозуміли, що всі спроби задобрити Путіна лише підігрівають його апетити?

Орест Сохар
Орест Сохар
Журналiст
eye 1931
Джейк Салліван, США, Вашингтон, Джерждеп США
"Яструб миру" Джейк Салліван посилає сигнал Путіну
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Підштовхуючи Київ за стіл перемовин з Москвою, західний істеблішмент повторює риторику 39-го: тоді Гітлер розпочав агресію щодо слабких держав Європи, тоді як сильні країни сподівалися задобрити фюрера, намагаючись уникнути великої війни.

Сталін навіть зміг знайти "дипломатичне рішення", ініціювавши пакт "Молотова — Ріббентропа", та відомо, чим то завершилося.

Аналогія 2000-х з 1939-им пряма: розвинуті країни світу зосереджено "колупаються" у своїх внутрішніх проблемах, і їм не "на часі" сконцентруватися на реальних викликах поточного часу: тому й намагаються загравати з агресором.

Це синдром "Меркель-Саркозі", які почали танцювати під бубон Путіна ще десь наприкінці 2000-х, заблокувавши вступ України до НАТО, проігнорувавши окупацію частини Грузії й т.д. Це вони своєю нерішучістю підбадьорили російського фюрера до нападу на Україну, а тепер мізкують, як вирішити "конфлікт дипломатичним шляхом". Очікуємо новий пакт?

Пакти не працюють. Путін зруйнував систему колективної безпеки, створену наприкінці 40-х з подачі американського президента Гаррі Трумена.

Крім "Плану Маршала" та НАТО, Трумен ініціював формування ООН, в основу якої лягли принципи недоторканості кордонів, мирного вирішення суперечок та рівності прав усіх держав.

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Наразі ООН паралізована - Путін зламав систему колективної безпеки

Сьогодні ООН паралізована, і позбавлена актуального алгоритму гарантування світової безпеки. Знову діє право сильного та агресивнішого. За таких обставин лише сила може зупинити тирана-камікадзе. Та демократичні політики зайняті своїми внутрішніми проблемами.

Головною зброєю демократичного світу є популізм, за допомогою якого політики різних таборів воюють за симпатії виборців. Саме тому "путінська загроза" знаходить поганий опір в електоральних суспільствах.

Хвиля закликів "до дипломатичного вирішення конфлікту в Україні", схоже, генерується т. зв. "яструбами миру" Білого Дому на чолі з Салліваном, радником з питань нацбезпеки: вони переконують, що потрібно боротися з наслідками агресивності Путіна, ніж з першопричиною — неадекватним господарем Кремля. Тобто — добиватися швидкого завершення війни в Україні на будь-яких засадах.

За такою "миролюбністю" "прагматичний розрахунок: тривала війна на іншому континенті — штука дорога і не популярна серед виборців, які очікують для себе — образно кажучи — хліба та видовищ. Сучасний технолог політичної кампанії обере гарантовану стратегію видовищної перемоги на президентських виборах, ніж виснажливу та ризиковану гру проти новоявленого тирана-камікадзе. Звичайно, є й інше крило — поборник повного звільнення України, але воно не настільки медійно активне.

Та в кожному разі, сьогодні світові не вистачає впевненого у собі Трумена, здатного побачити історичні аналогії та підготувати нові рішення для відновлення контурів світової безпеки.

На останок: Борис Джонсон, експрем'єр Великобританії написав для Daily Mail: "Путін тримається за своїх друзів, чого не скажеш про нас, західні держави… ми, з дуже вагомих причин, не вміємо". От вам і резюме.

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