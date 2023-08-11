У Білому домі завівся голуб миру: хто й чому гальмує постачання F-16 в Україну

Related video

"Українські" F-16 заплуталися в червоних лініях Кремля. Здавалося б, до чого тут американські "яструби миру".

Президент США Джо Байден надзвичайно добре ставиться до України та не шкодує для нас нічого. От, наприклад, учетверте погодився на навчання українських пілотів польотів на F-16. От тільки вони ніяк не починають.

12 березня 2023. "Байден погодив виділення Україні $200 млн на зброю та навчання військових", — "Радіо Свобода".

19 травня 2023 р. "Байден сказав союзникам із G7, що США підтримуватимуть спільні тренування F-16 для українців", — CNN.

16 липня 2023. "Президент США Джо Байден дав європейським країнам зелене світло для навчання українських пілотів на винищувачах F-16", — Салліван в інтервʼю CNN.

8 серпня 2023 року. "Президент Байден дав зелене світло тому, щоби зробити можливим, а також підтримати процес навчання українських пілотів на F-16", — заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх", — "Укрінформ".

США дали вже стільки зеленого світла, що воно мало б уже засліпити всі системи ППО Московії, та насправді ці "світлофори" радше працюють на заспокоєння місцевого політикуму.

"Основне уповільнення підготовки пілотів ЗСУ на F-16 відбувається в США, — каже "Голосу Америки" екскомандувач об'єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. — США бояться провокувати Росію: російська політика залякування сповільнила надсилання F-16, тоді як саме F-16 можуть кардинально змінити хід війни в Україні".

Інший експерт називає найлякливішого персонажа в команді Байдена. "Людина, яка блокує постачання зброї в Україну, — це радник із національної безпеки Джейк Салліван, — каже співробітник Atlantic Council Андерс Ослунд: перемога Байдена на виборах президента США 2024 р. залежить від успіху України на полі бою, він повинен спрямувати всі військові ресурси США включно з далекобійними ракетами в Україну. — Але, мабуть, він цього не розуміє, і цього явно не розуміють його помічники", — каже Ослунд.

Ніхто так і не може зрозуміти, коли розпочнеться навчання українських пілотів на F-16 Фото: aerotime.aero

Джейк Салліван — помічник президента з національної безпеки. Він очолює т.зв. "крило миру" в Білому Домі, куди входять директор ЦРУ Білл Бернс і Джон Керрі, спеціальний представник президента США з питань клімату, давній товариш президента США. Вони постійно говорять про ризики ескалації "конфлікту з РФ" і постійно повторюють мантру про червоні лінії Путіна. У якийсь момент уже здавалося, що "миротворці" прозріли, навіть Салліван говорив, що переваги постачання більшої смертоносної зброї Україні переважають ризики ескалації. Та, схоже, його вистачило не надовго.

Із одного боку, адміністрація Байдена дійсно намагається допомогти Україні та розуміє всі наслідки "побєдобєсія Путіна", якщо той раптом досягне якихось значущих результатів на полі бою в Україні. Але, як говорить республіканець Міт Макконнел, Байден рухається в правильному напрямку, але недостатньо швидко та недостатньо ефективно.

Особисто я думаю, навіть заборонивши Саллівану обмальовувати Білий дім червоними лініями Путіна, ситуація докорінно не зміниться. Адже США грають у велику геополітичну партію з багатьма іншими гравцями, партію, часто нам не зрозумілу. F-16, ATACMS можуть бути розмінними фігурами в цій грі. Політичне майбутнє демократів і особливо президента Байдена дійсно міцно привʼязане до українських перемог, але це не додає нам впевненості, коли не зрозуміла логіка поведінки ключового партнера.

Джерело

Важливо