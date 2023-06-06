Контрнаступ почався. Як розвиваються події на тих ділянках фронту, де Україна пішла вперед

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Ну що, з Богом!

Контрнаступ Збройних сил України, який готувався понад пів року та майже два місяці відкладався, схоже, нарешті стартував.

Озброєні західною технікою, включаючи німецькі танки Leopard, британські Challenger і французькі Leclerc, ЗСУ перейшли до "наступальних дій на деяких напрямках", повідомила в понеділок заступниця голови Міноборони України Ганна Маляр.

За її словами, епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок. "Там ми рухаємося досить широким фронтом. Є успіх. Займаємо панівні висоти", — повідомила Маляр.

Те, що бойові дії, які сьогодні розпочалися, дійсно ведуться в межах контрнаступу, підтверджує і часопис The Economist.

За словами одного з військових керівників, українські війська вже просунулися на 5-6 кілометрів біля селищ Новодонецький і Велика Новосілка, що розташовані на західній околиці Донецької області.

Уранці в понеділок, 5 червня, ЗСУ вже були в Новодонецькому, повідомило журналу українське джерело.

Цю інформацію підтвердила й ворожа сторона. Командувач батальйону донецьких сепаратистів "Схід" Олександр Ходаковський повідомив, що вперше в бойових діях ЗСУ були задіяні західні танки — за його словами, Leopard 2 були помічені поблизу Новодонецького в складі групи з 30 одиниць бронетехніки.

'Леопарди' пішли вперед...

Російське Міноборони в ніч на понеділок повідомило про "великомасштабний наступ" на п'яти ділянках фронту з метою "прориву" російської оборони, а вдень заявило, що "противника було відкинуто на вихідні позиції".

Але насправді "ситуація важка", зазначає той же Ходаковський: ЗСУ намацали "слабкі місця", кинули в бій додаткові сили та змогли "зачепитися" за Новодонецьке.

Проте, за словами Ганни Маляр, на бахмутському напрямку просування відбулося всього на 1,6 кілометра. Водночас українські війська роблять спробу прорвати лінію оборони на запорізькому напрямку, в районі Времівського виступу, щоб вийти до узбережжя Азовського моря.

Z-військкори синхронно зазначають, що натиск української армії подвоївся. Якщо раніше для підтримки розвідки ЗСУ використовували максимум взвод танків, то тепер це від однієї до двох танкових рот (10-16 танків). Їх підтримують кілька десятків броньовиків MaxxPro та легких HMMWV, а також значна кількість легких гусеничних БТР М113 із причепами, у яких розташовані заряди розмінування M58 Mine Clearing Line Charge (MICLIC), пише "Військова хроніка".

Що пишyть колеги французи! Початок українського наступу, якщо це справді він, майже співпав із днем висадки союзників у Нормандії 1944 році. Україна до нього "дуже добре підготувалася", сказав в інтерв'ю CNN голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі. Він якраз приїхав у Францію на святкування 6 червня 79-х роковин висадки американських військ у Франції. "Українці ведуть війну, яка загрожує самому існуванню України та має величезне значення для решти світу — для Європи, безумовно, для США, але також і для всієї земної кулі, — сказав Міллі. — США, європейські союзники та країни з усього світу забезпечили українцям навчання, надали боєприпаси, консультації, розвіддані тощо".

Росія побудувала масштабні зміцнення вздовж лінії фронту й на шляху можливого просування українських військ: ешелонована оборона включає протитанкові рови та їжаки, мінні поля, зуби дракона, ряди колючого дроту й розташовані зигзагами окопи (щоб можна було вести вогонь по тих, хто наступає, під декількома кутами). "У чому російські війська дійсно хороші, так це в будівництві польових інженерних споруд", — визнає Біллі Фебіан, колишній стратег Пентагону і офіцер сухопутних сил США (цитата The Wall Street Journal).

Але такі укріплення допоможуть відбити атаку тільки тоді, якщо їх здатні утримувати ефективні, добре підготовлені частини, які швидко реагують на зміну бойової ситуації, кажуть військові фахівці. Російські підрозділи зараз здебільшого укомплектовані погано підготовленими та забезпеченими резервістами, щоправда, їх багато, на це й сподівається командування, зазначає Скотт Бостон, старший військовий аналітик Rand Corporation.

Ці підрозділи ще необхідно постачати боєприпасами, і українські обстріли російських складів і шляхів постачання якраз покликані позбавити противника переваги, яку йому дає перевага в живій силі й техніці, сказав WSJ генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес, колишній командувач американськими силами в Європі.

ЗСУ не потрібно проривати російську оборону по всьому фронту, швидше за все, вони сконцентрують зусилля в кількох місцях, вважає Годжес: "Їм потрібно зробити глибокий прорив у двох-трьох областях, щоб ізолювати Крим. Думаю, вони зберуть вищу силу в певному місці".

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