Паніка в Росії. Чому найближчі дії ЗСУ визначать подальші терміни війни

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А мені подобається динаміка новин останніх днів. Наступ ЗСУ ще не почався, а кіпіш у рашистів серйозний.

Однозначно, ініціатива за ЗСУ, і ми вже бачимо "сюрпризи" 2-го сезону контранступальних операцій.

Рейди російських добровольців у тилах Брянської області стали головною новиною як місцевої, так і міжнародної повістки. Вирішення цієї проблеми не знайдено. А рейди обов'язково продовжаться. І, цілком імовірно, не лише в БНР.

Фактично розпочався процес формування добровольчого руху, який за минулий тиждень увійшов у політичне життя РФ із залученням губернатора області.

Така собі "дзеркальна відповідь" від ГУР для ФСБ і ГРУ РФ за 2014-й. Десь ми це вже все бачили… Тепер ось спостерігають і ох..ть запоребриком.

Вирішальним фактором найближчих тижнів у будь-якому випадку стануть ЗСУ Фото: Міністерство оборони України

Одночасно з регулярними обстрілами "глибоких" тилів, включаючи Маріуполь, Мелітополь, Бердянськ, Луганськ по логістиці, "розташах" і складах, спостерігаємо "перевірку боєм" і нащупування слабких місць на лінії зіткнення.

2023 рік відрізняється від 2022-го тим, що тепер ЗСУ йдуть у наступ на ешелоновану та підготовлену оборону ворога.

Від успіху наступальних дій залежить, чи війна перейде в позиційний характер. А це вже відкриє можливості для варіантів "заморозки" війни в китайській, ватиканській чи іншій, екзотичнішій версії. Варіантів "мирного" плану достатньо.

Тільки всі вони про капітуляцію, як влучно зауважив Боррель.

А ось чи створяться умови для українського переможного варіанту, залежить не лише від нас, а й від рівня підтримки Заходу.

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