Усик побив Ф'юрі, як Росію: Україна отримала такий потрібний їй заряд позитивних емоцій

Related video

Штучний інтелект, який уперше використали під час суддівства в бою Усик-Ф'юрі-2 (нехай і неофіційно), узагалі віддав британському боксерові лише 2 раунди — 2-й і 5-й. Ще у двох раундах — 1-му та 12-му зафіксував нічию.

Підсумок 118-112 на користь Усика.

Статистика пропущених ударів також не на користь Ф'юрі.

Тому всі ці заяви про "різдвяний подарунок" для Усика та інша нісенітниця у виконанні Ф'юрі та його промоутера — всього лише спроба хоч якось виправдати свою поразку.

Так, бій був загалом конкурентним, як і передбачалося. Ф'юрі не був на межі поразки нокаутом, як у першому бою.

Але й Усик не пропустив жодного удару, який його реально потряс.

Майстерність здобула перемогу над габаритами.

Впевнено.

Уся Україна отримала такий необхідний заряд позитивних емоцій.

До речі, чисто візуально напрошується порівняння Ф'юрі з Росією — великий, нахабний, багато говорить, бреше, надмірно самовпевнений. А в підсумку отримав на горіхи від набагато меншого за габаритами українця, який менше говорить, але більше робить

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися з позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

Джерело

Важливо