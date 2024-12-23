Усик побив Ф'юрі, як Росію: Україна отримала такий потрібний їй заряд позитивних емоцій
Навіть штучний інтелект віддав Олександру Усику перемогу над Тайсоном Ф'юрі — причому беззастережну. Блогер Максим Ялі вбачає в цьому аналогію перемоги України над Росією — такою ж великою, нахабною і самовпевненою, як і британський боксер.
Штучний інтелект, який уперше використали під час суддівства в бою Усик-Ф'юрі-2 (нехай і неофіційно), узагалі віддав британському боксерові лише 2 раунди — 2-й і 5-й. Ще у двох раундах — 1-му та 12-му зафіксував нічию.
Підсумок 118-112 на користь Усика.
Статистика пропущених ударів також не на користь Ф'юрі.
Тому всі ці заяви про "різдвяний подарунок" для Усика та інша нісенітниця у виконанні Ф'юрі та його промоутера — всього лише спроба хоч якось виправдати свою поразку.
Так, бій був загалом конкурентним, як і передбачалося. Ф'юрі не був на межі поразки нокаутом, як у першому бою.
Але й Усик не пропустив жодного удару, який його реально потряс.
Майстерність здобула перемогу над габаритами.
Впевнено.
Уся Україна отримала такий необхідний заряд позитивних емоцій.
До речі, чисто візуально напрошується порівняння Ф'юрі з Росією — великий, нахабний, багато говорить, бреше, надмірно самовпевнений. А в підсумку отримав на горіхи від набагато меншого за габаритами українця, який менше говорить, але більше робить
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