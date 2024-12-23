Усик побил Фьюри, как Россию: Украина получила столь нужный ей заряд положительных эмоций

Related video

Искусственный интелект, который впервые использовали при судействе в бое Усик-Фьюри -2 (пусть и неофициально) , вообще отдал британскому боксеру всего 2 раунда — 2й и 5-й. Еще в двух раундах — 1-м и 12-м зафиксировал ничью.

Итог 118-112 в пользу Усика.

Статистика пропущенных ударов также не в пользу Фьюри.

Поэтому все эти заявления о "рождественском подарке " для Усика и прочая ерунда в исполнении Фьюри и его промоутера — всего лишь попытка хоть как-то оправдать свое поражение.

Да, бой был в целом конкурентным, как и предполагалось. Фьюри не был на грани поражения нокаутом, как в первом бою.

Но и Усик не пропустил ни одного удара, который его реально потряс.

Мастерство одержало победу над габаритами.

Уверенно.

Вся Украина получила столь необходимый заряд положительных эмоций.

Кстати, чисто визуально напрашивается сравнение Фьюри с Россией — большой, наглый, много говорит, лжет, излишне самоуверенный. А в итоге получил люлей от гораздо меньшего по габаритам украинца, который меньше говорит, но больше делает

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно