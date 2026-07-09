Ракеты для "Пэтриот" — путь к концу войны: какие карты Трамп решил дать Украине

Если Трамп действительно даст Украине лицензию на производство ракет для "Пэтриот", то это будет уже "удочка" , а не " рыба".

Естественно, на строительство самого завода, запуск производства ракет, его масштабирование и т.д. потребуется достаточно много времени в условиях продолжающегося террора со стороны РФ. Но это гораздо лучше в стратегическом отношении, чем вечно стоять в очереди за небольшой партией ракет. Тем более в условиях глобального дефицита на них и еще большего спроса .

И, безусловно, это будет важным аргументом в переговорах по завершению российской агрессии с самим Путиным.

Потому что пока Путин будет считать, что он может как в тире расстреливать военные и гражданские объекты даже в наиболее защищенном системами ПВО и ПРО Киеве, убивать гражданских десятками баллистическими ракетами с целью подорвать дух украинцев к сопротивлению, пребывая при этом в иллюзиях о скорой победе, он не остановит эту кровавую бойню.

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Так что ждем результатов переговоров между Трампом и Зеленским.

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