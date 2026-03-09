Джихад по наследству: как новый аятолла Хаменеи ведет Иран к тотальной войне

Как я и предполалагал сразу же после убийства Верховного лидера Ирана Хаменеи, на его место будет избрана еще более радикальная фигура.

Уже официально новым Верховным лидером Ирана был объявлен его сын Моджтаба Хаменеи. Фактически ставленник КСИР, который имел тесные связи с этой организацией и был именно их претендентом.

Шансы на то, что желание Трампа принудить Иран к капитуляции рееализуется, равны нулю. И ответные действия Ирана на удары со стороны США и Израиля будут максимально жесткие и непредвиденные.

Удастся ли Израилю убить его — большой вопрос. Но пытаться, безусловно, будут.

Единственный вариант на скорейшее завершение войны — объявление Трампом победы и "полное уничтожение " ядерной и ракетной программ Ирана. Но, учитывая, что на смену Хаменеи пришел его сын, который имеет репутацию еще более радикального лидера, чем его отец, "продать" это в качестве победы будет крайне сложно.

Уповать стоит лишь на то, что ракеты у Ирана закончатся. Но "шахедов" им точно хватит, чтобы сеять хаос в регионе и наносить удары по гражданской и нефтегазовой инфраструктуре стран Персидского залива. А то, что они будут их наносить после ударов Израиля по нефтяным хранилищам в Тегеране, что уже привело к экологической катастрофе и превращает город с многомиллионным населением в непригодное для жительства место, не вызывает сомнений.

Более того, это, скорее всего, приведет к сплочению местного населения вокруг руководства Ирана. О массовых протестах после произошедшего уже можно забыть.

Ситуация все больше выходит из-под контроля и грозит перерости в неконтролируемую и тотальную войну с применением всех возможных интсрументов, включая террористические атаки не только в регионе, но и в Европе, если европейские страны под давлением Трампа присоединятся к боевым действиям против Ирана.

О минусах для Украины я уже писал ранее.

Шансы на затягивание войны резко возролси за последние дни.

