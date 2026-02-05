Страх как главное оружие Путина: как ударами по энергетике Россия пытается направить Украину по пути Грузии

Нужно понимать, что пытаясь уничтожить энергетическую систему Украины, Кремль преследует не только кратко-среднесрочные цели по принуждению Украины к миру на своих условиях.

Долгосрочные цели — уничтожить возможности Украины на быстрое восстановление после окончания войны при помощи Запада. Их цель — не дать возможность построить новую "витрину" Запада на границе с РФ. Внушить страх украинцам по подсознательном уровне, на уровне рефлексов: "Лишь бы не было войны!". Чтобы украинцы соответственно голосовали на будущих выборах за партии, которые будут выступать за нормализацию отношений с РФ.

То, что казалось невозможным после военной агрессии РФ против Грузии в начале 2010-х, через десять лет стало реальностью. У власти уже несколько избирательных циклов находится политическая сила, которая выступает за сближение с Россией, по крайней мере в экономической сфере. А президент Саакашвили, который бросил вызов Путину и был национальным героем в 2008-м — гниет в тюрьме в Грузии без перспектив освобождения.

Страх — это самая сильная эмоция, закрепленная на уровне рефлексов. Именно при его помощи и руководил Сталин, убивший миллионы граждан собственной страны, и построил "империю зла". Путин пытается реинкарнировать эту империю и использует те же методы как внутри страны, так и вовне. И будет делать все возможное, чтобы после окончания этой фазы войны в Украине наступила "руїна", как во второй половине 18 века. Чтобы все вернулось вспять, как и в начале 20-го, после поражения УНР от большевиков.

Главная слабость наших "элит" в противостоянии с Кремлем — неспособность постановки и реализации долгосрочных целей.

Преимущество Кремля — способность их достижения, пусть и деструктивных целей, с максимальной концентрацией ресурсов на их достижение. Отсутствие реальной оппозиции и "народ-терпила", инфицированный вирусом империализма.

В этом и отличие между нами. У украинцев порог терпимости гораздо ниже, существует реальная оппозиция и проблема ментальности — тотальное недоверие власти и инфантильность, отсутствие способности большинства населения брать ответственность за собственный политический выбор.

