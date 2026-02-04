520 ракет и "шахедов" за сутки: как попытки договориться с Путиным заканчиваются новыми ударами

Энергетическое перемирие — билет в холодный морг квартир

Слово "перемирие" сегодня пахнет гарью и замерзающим бетоном. Пока в кабинетах Абу-Даби обсуждают "приостановление ударов", Россия устроила Украине февральский ад: более 520 воздушных целей за одни сутки. Это не обстрел. Это воздушная операция по уничтожению гражданского населения в -25°C.

Только в Киеве 1170 многоэтажек остались без тепла. В Харькове — 110 тысяч человек в холоде. В Одессе, Виннице, Днепре — энергосистема на грани коллапса. Это и есть их "перемирие": выбить опору жизни, чтобы заставить нас купить паузу ценой территорий и суверенитета.

Единственная взрослая формула: демонтаж, а не договоренность.

Мы должны прекратить играть в "подворотню", где жертва просит гопника не бить сильно. Это не работает. Энергетическое или любое другое перемирие возможно только при полной ликвидации военного потенциала РФ.

Пример Черного моря — идеальное доказательство. Россия не "передумала" атаковать наши корабли по моральным соображениям. Она прекратила это делать только тогда, когда ее флот начал массово идти на дно. Хотите, чтобы Черноморский флот не охотился — уничтожьте его до последнего корыта. Это не просьба, это принуждение.

Хватит верить в "заверения" и телевизионные сказки об "укрытиях для трансформаторов", которые складываются как карточные домики под ударами. Единственный путь к реальной безопасности — это перенос войны на территорию агрессора в тотальном масштабе:

уничтожение заводов и цепей поставок компонентов;

ликвидация нефтегазовых объектов — финансовой крови террора;

удары по предприятиям двойного назначения и складам с высокой добавленной стоимостью.

Сегодня нам пытаются продать "мир" два мировых игрока: московский гопник, которому надо легализовать награбленное, и его "партнер" из-за океана, которому нужна картинка быстрой победы без разгрома зла. Им обоим мешает Украина, которая отказывается замерзать молча.

Мир — это не пауза между ракетами. Мир — это отсутствие у врага способности эти ракеты запускать. Все остальное — это просто медленная смерть в холодной квартире под сладкие разговоры о дипломатии.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

