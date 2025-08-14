Богатые пенсионеры против бедных: как социальная несправедливость разрушает Украину

Related video

Две пенсионные Украины: хроника кастового государства

Мы привыкли объяснять собственную бедность статистикой. Средняя пенсия — шесть тысяч с лишним, "типичная" — между тремя и пятью, минимальная — две с половиной. Привыкли принимать это как климат: ну такая погода, такая география, такая история. Но в то же время в том же государстве действует другая метеорология: там, где ежемесячно капает триста, а иногда и почти четыреста тысяч гривен "пожизненного содержания"; где "несудейская" пенсионная верхушка взлетает до четверти миллиона; где сама идея потолка — того здравого смысла в бетоне — оказывается декорацией. И в этой разломной зоне, между 3 340 грн и 390 184 грн, между зубной болью, отложенной "до лучших времен", и обильным, как весенний паводок, перерасчетом "по статусу", — там и лежит правда о государстве. Не о конкретном правительстве или "реформе", даже не о войне. О государстве как общем доме — или как кастовой крепости.

Когда говорят: "Чтобы судья не брал, государство должно платить много и гарантированно", — это звучит рационально ровно до момента, пока не увидишь механику. Потому что у нас платят не "много" — у нас платят безгранично. Формула пожизненного содержания так и задумана: половина вознаграждения действующего судьи соответствующего звена — как база; за каждый год свыше двадцати — еще два процента (до 80-90%); главное же — автоматический перерасчет каждый раз, когда растут оклады тем, кто остался в мантии. Индексация не к инфляции, не к средней по экономике, а к внутреннему термометру элитной группы. Отсюда — суммы в двести, триста, четыреста тысяч, которые из "скандала" превращаются в "логику системы". "Гарантия независимости" подменена "лицензией на отрыв": от людей, от экономики, от чувства меры.

В прокуратуре — другая арифметика, но та же логика. Шестьдесят процентов от действующей месячной зарплаты на момент обращения — не от среднего за карьеру, не от исторической базы, а именно от вершины, которую государство сегодня платит на должности. Добавьте "выслугу", часто без жесткой возрастной планки, — и получите мультипликатор, сносящий любые ограничения. Попытка поставить предел упирается в судебную практику: потолок снимают исками, прецедент множится, бюджет послушно добавляет нули. Солидарная система — хрупкая конструкция общего риска — превращается в сервис персональных рент, только называется это благородно: "право".

Есть еще один коридор, по которому текут деньги — тихо, без заголовков, но с той же моральной логикой. Индустрия инвалидности. Там, где высокая должностная зарплата вчера, там сегодня находится справка; завтра — гарантированных 60% от "действующей"; послезавтра — стабильный чек на годы. Самое циничное здесь не поддельные справки (хоть и они случались), а сама конструкция стимулов: система платит не за реальную потерю трудоспособности, а за прежнее место на зарплатной пирамиде. Угрызения совести и стандарты проверки отступают перед магией формулы. И пока страна собирает на протезы и фронтовую медицину, государство удерживает аккуратный механизм серого достатка — для "своих".

Но даже это — не вся география разрыва. Есть еще вознаграждения верхних этажей госкомпаний. Государство, которое банковской проволокой подпирает социальные расходы, одновременно платит своим топ-менеджерам суммы, которые трудно объяснить даже в мирное время, а в военное звучат как провокация. Руководитель государственной почты декларирует около 11,7 млн грн в год — грубо ~970 тыс. грн/мес "грязными". Группа государственного газового гиганта — 25+ млн грн/год только зарплаты (более 2 млн/мес). Глава государственных нефтяных активов — ~26,7 млн грн/год (в среднем 2,2-2,3 млн/мес). Системный оператор энергосетей — сотни тысяч базово плюс щедрые бонусные "пики"; даже там, где самолеты не летают, аэропортовая вертикаль умеет считать миллионы для начальства. "Золотые парашюты" — те самые до шести окладов при увольнении — спокойно ждут своего часа. Формально — аргумент "о рынке и талантах". По сути — право на комфорт за чужой счет: для кого-то военное время — режим экономии, для кого-то — просто другой тип контракта.

Картина разрыва: жгучие числа

самая высокая пенсионная выплата: 390 184 грн/мес (пожизненное денежное содержание судьи в отставке);

"несудейский" максимум: ~246 000 грн/мес;

средняя пенсия (лето 2025): ~6 410 грн, большинство — в коридоре 3-5 тыс, минимальная де-факто: 2 361 грн;

средняя зарплата (I кв. 2025): ~23 460 грн/мес;

для "обычных" пенсий действует потолок 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных (23 610 грн). Для "каст" — либо не действует, либо легко обходится.

Математика контраста:

390 184 грн = 61× средней пенсии; ~17× средней зарплаты; ~165× минимальной пенсии;

246 000 грн = ~38× средней пенсии; ~10,5× средней зарплаты; ~104× минимальной.

Распределение бремени: более половины пенсионеров живет до 5 тысяч; менее 15% имеют более 10 тысяч. На этом фоне любая выплата в 200-400 тыс. звучит как системная провокация.

Архитектура ренты: как работает машина исключений

Судьи. Пожизненное денежное содержание — 50% вознаграждения действующего судьи +2% за каждый год свыше 20 (до 80-90%). Автоматический перерасчет к окладам действующих судей. Индексация к внутренним окладам, а не к инфляции или средним в экономике — результатом становятся "астрономические" суммы.

Прокуроры. Спецформула: 60% от действующей месячной зарплаты (а не исторической) + "выслуга". Попытки ограничить верх часто разбиваются о судебную практику. Через иски "потолок" снимают, прецедент множится — бюджет платит.

Силовики. Денежное обеспечение превращается в пенсионный мультипликатор. Право на "особое" из исключения становится правилом.

Общий дефект: привязка к действующим зарплатам и отсутствие универсального потолка. Именно это рождает 200-400 тыс. в месяц.

"Инвалидность как индустрия"

Высокая должностная зарплата → статус инвалидности → 60% от "действующей" — и гарантированный высокий чек. Без единого реестра решений, перекрестной сверки с реестрами занятости/доходов, повторных осмотров в независимых комиссиях это остается прибыльной индустрией, а не социальной защитой.

Параллельная реальность зарплат: руководители госкомпаний и топ-чиновники

"Укрпочта": ~11,7 млн грн/год (≈ 970 тыс./мес);

"Нафтогаз": 25+ млн/год (более 2 млн/мес);

"Укрнафта"/"Укртатнафта": ~26,7 млн/год (≈ 2,2-2,3 млн/мес);

"Укрэнерго": сотни тысяч базово + бонусные пики;

Аэропорты (без перелетов): миллионные годовые вознаграждения руководителей;

"Укрзализныця": отрывочная прозрачность, "миллионы в год" для топов на фоне кратно более низких зарплат рядовых;

"Золотые парашюты": до 6 окладов при увольнении — без привязки к военной экономии.

Психология унижения: как это ощущается "снизу"

Пенсионерка с 4 200 грн: два приема врача, таблетки от давления, квитанции — и месяц уже "в минусе". Между тем государство перечисляет 300-400 тыс. "за статус". Это не просто арифметика — это публичная педагогика цинизма: урок, который учат ежемесячно, без перерывов и каникул.

Почему это разрушает государство (восемь рисков):

Эрозия социального контракта: формула без доверия толкает людей в тень. Мобилизационная слабость: государство воюет легитимностью не меньше, чем снарядами. Моральный риск: "60% от действующей" + "пожизненное" + "инвалидность" = инструкция охоты на статус. Фискальный перекос: "каставыплаты" вытесняют индексацию "низов", реабилитацию, восстановление. Институциональная коррупция: замкнутый контур самосохранения "суд — прокуратура — парламент". Демографические ножницы: один работающий — один пенсионер; "безграничные" формулы = новые налоги или долг. Нормализация несправедливости: прецедент сверхпреимуществ порождает аппетиты других групп. Гнев как ресурс врагов и демагогов: абсурдные разрывы легко монетизируются против нас.

Мифы и ответы

"Без щедрых гарантий судьи станут сговорчивыми". Гарантии — да; автопилот ренты — нет. Независимость — защита от давления, а не лицензия на безграничность.

"Доля этих расходов мизерная". Для бухгалтерии — возможно. Для политики — это лакмусовая бумажка справедливости: символика бьет по доверию сильнее цифр.

"Все в рамках закона". Закон — это договор. Когда договор разрушает баланс, его переписывают, иначе это легализованный цинизм.

Европейский ракурс без самоуспокоения

В ЕС специальные гарантии для судей и прокуроров существуют, но индексация обычно привязана к инфляции, действуют реальные потолки, а разрывы в 60-100 раз между верхом и средней пенсией — скорее экзотика, чем норма. Вопрос не в факте гарантий — вопрос в дизайне: где заканчивается защита независимости и начинается монетизированная неприкосновенность.

Послесловие

Когда на верхних этажах давно поразбирали перегородки, а на нижних — люди подпирают потолок плечами, дом спасают не молитвы о "европейской интеграции", а правила. Одни для всех. Если наша война — о праве быть собой, государством с общим чувством меры, то здесь проходит ее красная черта: между уважением к тяжелым профессиям и правом на безграничность; между защитой независимости и культом неприкосновенности; между государством граждан и государством статусов. А доверие — тот ресурс, который не купишь ни за двадцать пять миллионов в год, ни за четыреста тысяч в месяц.

