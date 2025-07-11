РЭБ для Киева не подходит: что нужно большим городам вместо глушения "шахедов"

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"Локационно утрачено" на практике — объясняю на пальцах.

Этот термин охватывает широкий набор сценариев:

потеря цели из радарного поля из-за рельефа, погодных условий или изменения траектории;

действие РЭБ, которое снимает дрон с курса, но не гарантирует его обезвреживание;

отсутствие визуального или видеоподтверждения попадания, особенно если удар пришелся по объекту, который не является критическим;

задержка в обработке данных или намеренная "парковка" цели в отчетной серой зоне.

Иначе говоря, "локально утраченные" — территория для тасования данных. В случае массированной атаки на Киев — это, с высокой вероятностью, попадания или недосбитые аппараты, долетевшие до цели.

РЭБ в городе: ограничения вместо преимуществ

Радиоэлектронная борьба — один из ключевых инструментов противодействия барражирующим боеприпасам типа Shahed-136/238. Она действительно эффективна в отдельных условиях, особенно в степной или сельской местности. Но в мегаполисе, как Киев, влияние РЭБ принципиально ограничено.

Основные факторы:

Плотность застройки. Даже дрон, который сбился с точного маршрута из-за глушения GPS, не "убежит" далеко — он попадет во что-то другое: соседний район, инфраструктурный объект, жилую застройку.

Физическое отсутствие сплошного РЭБ-поля. Мощностей РЭБ в столице недостаточно, чтобы охватить весь город. Секторы покрытия рассредоточены, а большинство модулей расположены вокруг правительственного центра. На окраинах — значительно меньшая плотность воздействия.

Массированность атак. Когда Московия запускает одновременно 100-150 дронов с разных направлений, система РЭБ перегружается. Даже самые современные комплексы не способны эффективно проработать все цели, тем более — в автоматическом режиме.

Новые модификации дронов. Shahed последних серий оснащены 16-канальными GPS-приемниками, инерционной навигацией, средствами устойчивости к GPS-gps spoofing. Даже в случае потери сигнала они могут продолжить полет к цели по инерции — на десятки километров.

Таким образом, РЭБ в Киеве не является средством гарантированного обезвреживания. В лучшем случае — дрон не попадает точно в выбранный объект. Но он попадает куда-то. И этого достаточно, чтобы возник пожар, обвал, погибшие.

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Что нужно Киеву вместо глушения

Города-миллионники — особый тип цели, который требует отдельной архитектуры противовоздушной обороны. Киев — слишком плотный, слишком инфраструктурно сложный, слишком важный, чтобы его защита зависела от условного глушения сигнала.

Необходимы системные решения:

Автоматизированные зенитные системы ближнего радиуса. Системы вроде Rheinmetall Skynex, которые способны распознавать Shahed по сигнатуре (радарной, акустической, тепловой) и уничтожать их в автоматическом режиме без участия оператора. Преимущество — скорость реакции, высокая точность и возможность установки в городских районах. Управляемые ракеты малой дальности с самонаведением. Ракеты с активным тепловым наведением (аналог Stunner или AIM-9X) способны перехватывать дроны на подлете без необходимости внешней координации. Их можно интегрировать в систему ближнего перехвата на базе легких платформ. Системы противодронного действия нового поколения. Это дроны-перехватчики, микроволновое оружие, лазерные системы и акустические барьеры. Часть из этих технологий уже проходит боевые испытания в различных армиях мира, часть — Украина может производить самостоятельно. Интегрированные сенсорные сети с машинным анализом целей. Город должен быть покрыт сетью сенсоров — радаров, инфракрасных камер, акустических обнаружителей. В сочетании с ИИ это позволит формировать точную картину воздушной обстановки в режиме реального времени и немедленно выдавать команды на уничтожение.

Вывод: от сокрытия — к решениям

Категория "локационно утрачено" — это симптом. Симптом того, что мы не имеем полного контроля над небом. Это не чисто коммуникационная проблема. Это отражение технологического разрыва между реальностью угрозы и текущими возможностями реагирования.

Для Киева РЭБ не может быть основой противодронной обороны. Это вспомогательный инструмент, который частично ослабляет атаку, но не останавливает ее.

Нам нужны средства физического уничтожения, интегрированные в единую систему. Автоматизированные зенитные установки, управляемые ракеты ближнего радиуса, автономные дроны-перехватчики и система машинного распознавания целей — вот реальный ответ на Shahed.

Иначе мы будем оставаться в ситуации, когда половина вражеских объектов "не попала, но и не сбита", а последствия — в воронках, разрушенных домах и смертях. Нужен не просто щит, а щит с зубами. И не условно потерянная цель, а гарантированно уничтоженная — это должно быть стандартом, а не исключением.

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