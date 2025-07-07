Арифметика войны с "шахедами": почему для дронов-перехватчиков понадобится очень много радаров и операторов

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Говорят, что вскоре у нас появятся дроны-перехватчики. Даже если так, но тут я вижу следующую проблему.

Для обнаружения "шахеда" используются израильские РЛС "Рада", которые могут обнаруживать цели за 40 км.

А теперь смотрите. Система зафиксировала, и перехватчик сразу вылетел. Скорость перехватчика — допустим 300 км/ч. "Шахед" условно тоже будет двигаться навстречу с 200 км/ч.

Даже если при условии, что перехватчик и "шахед" будут лететь друг на друга, то им понадобиться не менее 5 мин, чтобы встретиться. Перехватчик за это время пролетит 25 км, а "шахед" — 15 км.

Потом еще несколько минут корректировки. Это 7 минут на перехват первого "шахеда".

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Если летит группа "шахедов", то где в это время будет второй? Где-то в 7–10 км от оператора. Допустим, там время на перехват — 3–5 мин.

Потом. Где будет третий "шахед"? Скорее, уже будет отдаляться: он будет лететь не навстречу, а уже надо догонять. И там понадобится тоже не менее 5–7 мин на перехват.

И в пределах действия одного радара один оператор сможет перехватить не более 3 "шахедов".

Не намного проще становится задача, если радиус перехвата увеличится. Даже если пропустить, что "шахед" будет обнаружен за 100 км. Это значит, что они встретятся через 12 минут. Второй "шахед" будет ближе к оператору, и там условно 3–5 мин на перехват. Третий "шахед" будет отдаляться, и через тех же 5 мин будет на расстоянии 15 км, но его надо догонять. Поэтому оператору понадобится не менее 7 мин на погоню.

К чему это я рассказываю? Что надо очень много радаров и операторов.

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