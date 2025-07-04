Берегли столицу: дроны-перехватчики отражали атаку "Шахедов" на Киев (видео)

В ночь на 4 июля для обезвреживания 539 беспилотников Вооруженных Сил Российской Федерации Украина применила дроны-перехватчики, которые защищали небо над Киевом. Перехватчики успешно отработали и уничтожили десятки российских целей.

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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об успешном применении дронов, которые сбивали российские средства поражения над украинской столицей. Впрочем, в вечернем видеообращении глава государства не сообщил, сколько же именно целей сбили перехватчики, сколько их использовали, как называется модель и какие она может иметь технические характеристики.

По словам Зеленского, применение дронов для сбивания "Шахедов" — это "важный результат". Президент сообщил, что Украина увеличит производство этих средств и обучит больше операторов.

"Десятки шахедов были сбиты именно перехватчиками. Максимально все масштабируем, больше производства таких дронов, дронов-перехватчиков, больше обучения и подготовки наших операторов дронов. Четкие задачи", — сказал Зеленский.

В обращении также упомянули о дефиците ракет ПВО. Президент пояснил, что говорил на эту тему с главой Белого дома Дональдом Трампом. Единственный достигнутый результат — встреча команд, которые будут искать путь решения этой проблемы.

"Сегодня же я говорил с президентом Трампом, важный разговор, договорились о встрече наших команд, чтобы увеличить силу ПВО", — прозвучало в видеообращении.

Ночной удар РФ — детали атаки 4 июля

Отметим, основное направление ночного удара РФ, который длился около 16 часов, — это Киев и населенные пункты, расположенные в окрестностях столицы. Мониторинговые каналы и Воздушные силы сообщили о вылете первых стай "Шахедов" вечером 3 июля. В сети появились видео взрослых и детей, которые спешили на станции метро и в укрытие, а карты российской атаки показывали, что беспилотники окружили Киев и летят с нескольких направлений. Впоследствии начали публиковать фото и видео, на которых были слышны звуки взрывов, пулеметные очереди и гул беспилотников. Также были кадры со столбами дыма и вспышками пожаров. Согласно данным городского головы Киева Виталия Кличко, больше всего повреждений было в Соломенском и Славянском районах. Кроме того, обломки падали в Голосеевском, Днепровском, Дарницком, Шевченковском районах. Ранены — 24 человека, написал мэр в Telegram.

Тем временем Воздушные силы ВСУ проинформировали о масштабах атаки РФ. Выяснилось, что россияне применили суммарно 550 средств поражения: 529 "Шахедов" и дронов-имитаторов, один "Кинжал", шесть баллистических "Искандер-М" и четыре крылатых "Искандер-К". Удалось обезвредить суммарно 476 БПЛА (268 "Шахедов" и 208 имитаторов), а также два "Искандер-К".

Напоминаем, военный и специалист по радиотехнике Сергей "Флеш" Безкрестнов рассказал, что рядом с Киевом может стоять российский ретранслятор, который передает видеосигнал врагу.