Новый антирекорд: РФ выпустила по Украине 550 воздушных целей, ПВО сработала эффективно, — Игнат

В ночь на 4 июля российские войска осуществили самую масштабную атаку ударными БПЛА Shahed с начала полномасштабного вторжения. По данным Воздушных сил ВСУ, было выпущено 550 воздушных целей, из которых более 330 — ударные "Шахеды", что стало новым антирекордом по их количеству за одну атаку.

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"Противник атакует большим количеством БПЛА. 550 воздушных целей в общей сложности, более 330 именно ударных "Шахедов". Это самое большое количество, которое враг применял за одну атаку. Но перехвачено целей тоже немало", — отметил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Целью удара вновь стал Киев и область, где зафиксированы попадания и пожары в ряде районов. Всего удары затронули как минимум восемь локаций по всей стране.

Силам ПВО Украины удалось обезвредить 478 из 550 целей. В частности, 268 "Шахедов" были сбиты огневыми средствами, ещё 208 — подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Также были сбиты 2 из 11 ракет, примененных россиянами во время атаки.

При этом Украина задействовала весь спектр оборонных средств:

авиацию,

зенитно-ракетные комплексы,

ПВО Сухопутных войск,

мобильные огневые группы,

операторы перехватывающих БПЛА.

Фото: Воздушные силы ВСУ

“Сегодня в частности стоит отметить работу операторов БПЛА-перехватчиков. Десятки уничтожены этим инновационным способом ущерба", — добавил Игнат.

Напомним, с конца июня Россия активизировала массированные комбинированные воздушные атаки, применяя преимущественно ударные беспилотники Shahed, а также баллистические и крылатые ракеты различного типа. На этом фоне эффективность украинской ПВО остается высокой, но наблюдается незначительное снижение общего процента обезвреживания: с 98,4% (27 июня) до 86,9% (4 июля).