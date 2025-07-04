Новый антирекорд: РФ выпустила по Украине 550 воздушных целей, ПВО сработала эффективно, — Игнат
В ночь на 4 июля российские войска осуществили самую масштабную атаку ударными БПЛА Shahed с начала полномасштабного вторжения. По данным Воздушных сил ВСУ, было выпущено 550 воздушных целей, из которых более 330 — ударные "Шахеды", что стало новым антирекордом по их количеству за одну атаку.
"Противник атакует большим количеством БПЛА. 550 воздушных целей в общей сложности, более 330 именно ударных "Шахедов". Это самое большое количество, которое враг применял за одну атаку. Но перехвачено целей тоже немало", — отметил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Целью удара вновь стал Киев и область, где зафиксированы попадания и пожары в ряде районов. Всего удары затронули как минимум восемь локаций по всей стране.
Силам ПВО Украины удалось обезвредить 478 из 550 целей. В частности, 268 "Шахедов" были сбиты огневыми средствами, ещё 208 — подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Также были сбиты 2 из 11 ракет, примененных россиянами во время атаки.
При этом Украина задействовала весь спектр оборонных средств:
- авиацию,
- зенитно-ракетные комплексы,
- ПВО Сухопутных войск,
- мобильные огневые группы,
- операторы перехватывающих БПЛА.
“Сегодня в частности стоит отметить работу операторов БПЛА-перехватчиков. Десятки уничтожены этим инновационным способом ущерба", — добавил Игнат.
Напомним, с конца июня Россия активизировала массированные комбинированные воздушные атаки, применяя преимущественно ударные беспилотники Shahed, а также баллистические и крылатые ракеты различного типа. На этом фоне эффективность украинской ПВО остается высокой, но наблюдается незначительное снижение общего процента обезвреживания: с 98,4% (27 июня) до 86,9% (4 июля).