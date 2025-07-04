Новий антирекорд: РФ випустила по Україні 550 повітряних цілей, ППО спрацювала ефективно, — Ігнат

У ніч на 4 липня російські війська здійснили наймасштабнішу атаку ударними БПЛА Shahed з початку повномасштабного вторгнення. За даними Повітряних сил ЗСУ, було випущено 550 повітряних цілей, з яких понад 330 — ударні "Шахеди", що стало новим антирекордом за їхньою кількістю за одну атаку.

Related video

"Противник атакує великою кількістю БПЛА. 550 повітряних цілей загалом, понад 330 саме ударних "Шахедів". Це найбільша кількість, яку ворог застосовував за одну атаку. Але перехоплено цілей теж чимало", — зазначив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Метою удару знову став Київ і область, де зафіксовано влучання і пожежі в низці районів. Загалом удари торкнулися щонайменше восьми локацій по всій країні.

Силам ППО України вдалося знешкодити 478 із 550 цілей. Зокрема, 268 "Шахедів" було збито вогневими засобами, ще 208 — подавлено засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ). Також було збито 2 з 11 ракет, застосованих росіянами під час атаки.

При цьому Україна залучила весь спектр оборонних засобів:

авіацію,

зенітно-ракетні комплекси,

ППО Сухопутних військ,

мобільні вогневі групи,

оператори перехоплювальних БПЛА.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

"Сьогодні зокрема варто зазначити роботу операторів БПЛА-перехоплювачів. Десятки знищені цим інноваційним способом збитку", — додав Ігнат.

Нагадаємо, з кінця червня Росія активізувала масовані комбіновані повітряні атаки, застосовуючи переважно ударні безпілотники Shahed, а також балістичні та крилаті ракети різного типу. На цьому тлі ефективність української ППО залишається високою, але спостерігається незначне зниження загального відсотка знешкодження: з 98,4% (27 червня) до 86,9% (4 липня).