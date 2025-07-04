Масовані повітряні удари РФ: як змінилася ефективність ППО України за тиждень

Вночі 4 липня Росія здійснила одну з наймасштабніших повітряних атак з початку повномасштабної війни, випустивши по території України 550 різних засобів повітряного нападу. З них вдалося нейтралізувати 478 цілей.

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Ворожий наліт включав 539 безпілотників, серед яких понад 330 — ударні дрони Shahed, а також імітатори різних типів, повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Основний удар припав на Київ, де зафіксовано влучання у восьми різних локаціях. За повідомленнями, 9 ракет і 63 дрони досягли мети.

Атаку було проведено з таких напрямків: Курськ, Шаталове, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ. Противник застосував:

539 безпілотників , зокрема понад 330 Shahed;

, зокрема понад 330 Shahed; 1 аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал" , запущена з повітряного простору Липецької області;

, запущена з повітряного простору Липецької області; 6 балістичних ракет "Іскандер-М" (KN-23) з Брянської області;

(KN-23) з Брянської області; 4 крилаті ракети "Іскандер-К" з Курської та Воронезької областей.

Відбиття нальоту здійснювалося силами авіації, зенітних ракетних військ, підрозділами радіоелектронної боротьби та мобільними вогневими групами Сил оборони України.

Результати відбиття атаки

Загалом знищено або знешкоджено 478 цілей, з них:

270 — збито вогневими засобами 268 Shahed та інших БПЛА і 2 крилаті ракети "Іскандер-К" ;

та інших БПЛА і ; 208 — подавлені засобами РЕБ або втрачені локаційно.

Динаміка обстрілів за період з 27 червня по 4 липня 2025 року

Судячи з офіційних даних Повітряних сил ЗСУ, з кінця червня Росія активізувала масовані комбіновані повітряні атаки, застосовуючи переважно ударні безпілотники Shahed, а також балістичні та крилаті ракети різного типу. Українська система протиповітряної оборони у відповідь продемонструвала високий, але різнорівневий рівень ефективності.

Атака 27 червня

Загальна кількість цілей: 371

Знешкоджено: 365 (98,4%)

Збито вогневими засобами: 217

Пригнічено засобами РЕБ / втрачено локаційно: 148

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Атака 29 червня

Загальна кількість цілей: 537

Знешкоджено: 475 (88,4%)

Збито вогневими засобами: 249

Пригнічено РЕБ / втрачено локаційно: 226

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Атака 4 липня

Загальна кількість цілей: 550

Знешкоджено: 478 (86,9%)

Збито вогневими засобами: 270

Пригнічено РЕБ / втрачено локаційно: 208

Фото: Повітряні сили ЗСУ

За останній тиждень можна помітити зростання інтенсивності повітряних атак ЗС РФ: з 371 до 550 цілей. На цьому тлі ефективність української ППО залишається високою, але спостерігається незначне зниження загального відсотка знешкодження: з 98,4% (27 червня) до 86,9% (4 липня).

Основне навантаження лягає на вогневі засоби ППО, ефективність яких також зросла: з 217 до 270 збитих цілей. Однак частка РЕБ у структурі знешкодження знизилася, що може вказувати на адаптацію противника до цих систем.

Загальна інформація щодо обстрілів за червень 2025 року

Загалом протягом червня 2025 року протиповітряною обороною Сил оборони знищено 4758 повітряних цілей ЗС РФ:

8 аеробалістичних ракет Х-47 М2 "Кинджал";

93 крилаті ракети Х-101/Х-55СМ;

14 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";

12 крилатих ракет "Калібр";

13 керованих авіаційних ракет Х-59/69

27 крилатих ракет "Іскандер-Кʼ

2453 ударних БПЛА типу Shahed;

659 розвідувальних БПЛА;

1479 БПЛА інших типів.

Таким чином, українська ППО продовжує демонструвати високу боєздатність в умовах наростаючого тиску. Однак зростаюча інтенсивність атак вимагає подальшого нарощування ресурсів і технологічного оновлення.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки 4 липня в Києві постраждали житлові будинки, освітня, медична, транспортна інфраструктура. За словами міністра внутрішніх справ Ігор Клименка, серед поранених є 10-річна дитина.