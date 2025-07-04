"Ніч терору": внаслідок удару по Києву поранені понад 20 осіб, серед них є дитина
Цілями нічного обстрілу ЗС РФ стали мирні мешканці столиці й цивільні об’єкти. Кількість поранених зросла до 23 осіб.
Внаслідок атаки у Києві постраждали житлові будинки, освітня, медична, транспортна інфраструктура. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що серед поранених є дитина — 10-річна дівчинка.
"Екстрені служби — ДСНС, поліція — працюють з перших хвилин на місцях ударів. Кожен із рятувальників та поліціянтів — це про силу, відповідальність та незламність. Ворог хоче зламати нас терором. Але ми вистоїмо", — підкреслив голова МВС.
Мер столиці Віталій Кличко уточнив, що 14 постраждалих госпіталізували. Інші отримали медичну допомогу амбулаторно або на місці.
У ДСНС розповіли про наслідки нічного удару у п’яти районах міста:
- У Солом'янському районі частково зруйнована п’ятиповерхівка, горіла покрівля семиповерхового будинку. Також пожежі зафіксували у складській будівлі, на території СТО та гаражного кооперативу. Пошкоджено багато цивільної інфраструктури.
- У Святошинському районі було влучання у 14-поверхівку, це спричинило пожежу на 2-3 поверхах і у дворі сусіднього багатоповерхового будинку. Горіли машини, спалахнули пожежі й у нежитлових будівлях.
- У Шевченківському районі БПЛА атакував восьмиповерховий будинок, який був ще не заселений людьми. Відбулося руйнування на першому поверсі.
- У Дарницькому та Голосіївському районах впали уламки дронів.
Нагадаємо, за даними Повітряних сил ЗСУ, вночі ворог запустив по Україні 550 повітряних цілей. Основним напрямком удару був Київ, захисникам неба вдалося знешкодити 538 дронів і дві крилаті ракети.
У КМДА інформували, що внаслідок нічної атаки у Києві погіршився стан повітря. Містян порадили обмежити перебування на вулиці, зачинити вікна, більше пити й увімкнути системи очищення повітря.