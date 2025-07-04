"Ніч терору": внаслідок удару по Києву поранені понад 20 осіб, серед них є дитина

Цілями нічного обстрілу ЗС РФ стали мирні мешканці столиці й цивільні об’єкти. Кількість поранених зросла до 23 осіб.

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Внаслідок атаки у Києві постраждали житлові будинки, освітня, медична, транспортна інфраструктура. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що серед поранених є дитина — 10-річна дівчинка.

"Екстрені служби — ДСНС, поліція — працюють з перших хвилин на місцях ударів. Кожен із рятувальників та поліціянтів — це про силу, відповідальність та незламність. Ворог хоче зламати нас терором. Але ми вистоїмо", — підкреслив голова МВС.

Обстріл ЗС РФ спричинив пожежі у Києві Фото: ДСНС

Мер столиці Віталій Кличко уточнив, що 14 постраждалих госпіталізували. Інші отримали медичну допомогу амбулаторно або на місці.

Наслідки атаки ЗС РФ вночі на 4 липня Фото: ДСНС

У ДСНС розповіли про наслідки нічного удару у п’яти районах міста:

У Солом'янському районі частково зруйнована п’ятиповерхівка, горіла покрівля семиповерхового будинку. Також пожежі зафіксували у складській будівлі, на території СТО та гаражного кооперативу. Пошкоджено багато цивільної інфраструктури.

У Святошинському районі було влучання у 14-поверхівку, це спричинило пожежу на 2-3 поверхах і у дворі сусіднього багатоповерхового будинку. Горіли машини, спалахнули пожежі й у нежитлових будівлях.

У Шевченківському районі БПЛА атакував восьмиповерховий будинок, який був ще не заселений людьми. Відбулося руйнування на першому поверсі.

У Дарницькому та Голосіївському районах впали уламки дронів.

Фото з місця пожежі у Києві Фото: ДСНС

Нагадаємо, за даними Повітряних сил ЗСУ, вночі ворог запустив по Україні 550 повітряних цілей. Основним напрямком удару був Київ, захисникам неба вдалося знешкодити 538 дронів і дві крилаті ракети.

У КМДА інформували, що внаслідок нічної атаки у Києві погіршився стан повітря. Містян порадили обмежити перебування на вулиці, зачинити вікна, більше пити й увімкнути системи очищення повітря.