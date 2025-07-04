"Ночь террора": в результате удара по Киеву ранены более 20 человек, среди них есть ребенок

Целями ночного обстрела ВС РФ стали мирные жители столицы и гражданские объекты. Количество раненых возросло до 23 человек.

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В результате атаки в Киеве пострадали жилые дома, образовательная, медицинская, транспортная инфраструктура. Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что среди раненых есть ребенок — 10-летняя девочка.

"Экстренные службы — ГСЧС, полиция — работают с первых минут на местах ударов. Каждый из спасателей и полицейских — это о силе, ответственности и несокрушимости. Враг хочет сломать нас террором. Но мы выстоим", — подчеркнул глава МВД.

Обстрел ВС РФ вызвал пожары в Киеве Фото: ГСЧС

Мэр столицы Виталий Кличко уточнил, что 14 пострадавших госпитализировали. Остальные получили медицинскую помощь амбулаторно или на месте.

Последствия атаки ВС РФ ночью на 4 июля Фото: ГСЧС

В ГСЧС рассказали о последствиях ночного удара в пяти районах города:

В Соломенском районе частично разрушена пятиэтажка, горела кровля семиэтажного дома. Также пожары зафиксировали в складском здании, на территории СТО и гаражного кооператива. Повреждено много гражданской инфраструктуры.

В Святошинском районе было попадание в 14-этажку, это вызвало пожар на 2-3 этажах и во дворе соседнего многоэтажного дома. Горели машины, вспыхнули пожары и в нежилых зданиях.

В Шевченковском районе БПЛА атаковал восьмиэтажный дом, который был еще не заселен людьми. Произошло разрушение на первом этаже.

В Дарницком и Голосеевском районах упали обломки дронов.

Фото с места пожара в Киеве Фото: ГСЧС

Напомним, по данным Воздушных сил ВСУ, ночью враг запустил по Украине 550 воздушных целей. Основным направлением удара был Киев, защитникам неба удалось обезвредить 538 дронов и две крылатые ракеты.

В КГГА информировали, что в результате ночной атаки в Киеве ухудшилось состояние воздуха. Горожанам посоветовали ограничить пребывание на улице, закрыть окна, больше пить и включить системы очистки воздуха.