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"Ночь террора": в результате удара по Киеву ранены более 20 человек, среди них есть ребенок

Пожилые люди в Киеве убегают от пожара и взрывов из-за ночного обстрела 4 июля
14 раненых в результате ночного обстрела госпитализировали | Фото: ГСЧС

Целями ночного обстрела ВС РФ стали мирные жители столицы и гражданские объекты. Количество раненых возросло до 23 человек.

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В результате атаки в Киеве пострадали жилые дома, образовательная, медицинская, транспортная инфраструктура. Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что среди раненых есть ребенок — 10-летняя девочка.

"Экстренные службы — ГСЧС, полиция — работают с первых минут на местах ударов. Каждый из спасателей и полицейских — это о силе, ответственности и несокрушимости. Враг хочет сломать нас террором. Но мы выстоим", — подчеркнул глава МВД.

Пожар в Киеве после обстрела в ночь на 4 июля после обстрела
Обстрел ВС РФ вызвал пожары в Киеве
Фото: ГСЧС

Мэр столицы Виталий Кличко уточнил, что 14 пострадавших госпитализировали. Остальные получили медицинскую помощь амбулаторно или на месте.

Обгоревший дом в Киеве после обстрела ночью на 4 июля
Последствия атаки ВС РФ ночью на 4 июля
Фото: ГСЧС

В ГСЧС рассказали о последствиях ночного удара в пяти районах города:

  • В Соломенском районе частично разрушена пятиэтажка, горела кровля семиэтажного дома. Также пожары зафиксировали в складском здании, на территории СТО и гаражного кооператива. Повреждено много гражданской инфраструктуры.
  • В Святошинском районе было попадание в 14-этажку, это вызвало пожар на 2-3 этажах и во дворе соседнего многоэтажного дома. Горели машины, вспыхнули пожары и в нежилых зданиях.
  • В Шевченковском районе БПЛА атаковал восьмиэтажный дом, который был еще не заселен людьми. Произошло разрушение на первом этаже.
  • В Дарницком и Голосеевском районах упали обломки дронов.
Работник ГСЧС на месте удара по Киеву ночью на 4 июля
Фото с места пожара в Киеве
Фото: ГСЧС

Напомним, по данным Воздушных сил ВСУ, ночью враг запустил по Украине 550 воздушных целей. Основным направлением удара был Киев, защитникам неба удалось обезвредить 538 дронов и две крылатые ракеты.

В КГГА информировали, что в результате ночной атаки в Киеве ухудшилось состояние воздуха. Горожанам посоветовали ограничить пребывание на улице, закрыть окна, больше пить и включить системы очистки воздуха.