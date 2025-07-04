Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

Ночной обстрел Киева: повреждены пять скорых, которые выезжали на вызовы (фото)

последствия обстрела в ночь на 4 июля
В Киеве повреждены пять скорых во время ночного обстрела | Фото: ГСПУ

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что машины получили серьезные повреждения, но медики не пострадали.

Related video

"В результате ночной атаки врага на столицу повреждены 5 автомобилей скорой помощи, которые выезжали на вызовы к пострадавшим жителям Киева", — написал Виталий Кличко в Telegram-канале.

поврежденная скорая
В Киеве повреждены пять скорых
Фото: Виталий Кличко / Telegram

Среди медиков, по информации на данный момент, раненых нет.

Но возросло количество пострадавших от российских атак. Сейчас речь идет о 23 пострадавших от атаки врага на столицу.

обстрел киева 4 июля
Россия атаковала Киев всю ночь
Фото: ГСПУ

14 из них госпитализировали. Остальным оказали помощь амбулаторно или на месте. Зафиксировано попадание в 8 районах и падение обломков в 33.

обстрел киева 4 июля
Фото: ГСПУ
обстрел киева 4 июля
Фото: ГСПУ
обстрел киева 4 июля
Обстрел Киева в ночь на 4 июля
Фото: ГСПУ

В Воздушных силах сообщили, что Россия атаковала Украину 550 воздушными целями, из которых 478 были обезврежены.

Среди них — 539 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаций, а также ракеты:

  • 1 "Кинжал" (Х-47М2);
  • 6 "Искандер-М"/KN-23;
  • 4 "Искандер-К";

Основное направление удара был Киев.

Силы обороны (ПВО, авиация, РЭБ, мобильные группы) сбили 270 воздушных целей, еще 208 были подавлены РЭБ. В частности, уничтожено 268 "Шахедов" и 2 крылатые ракеты.

Напомним, Фокус писал о ночном обстреле Киева. В нескольких районах города поднялись пожары в результате обстрела, пострадали жилые дома.

Также была повреждена железная дорога, из-за чего поезда следуют с опозданиями и другими маршрутами.