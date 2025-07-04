Ночной обстрел Киева: повреждены пять скорых, которые выезжали на вызовы (фото)

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что машины получили серьезные повреждения, но медики не пострадали.

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"В результате ночной атаки врага на столицу повреждены 5 автомобилей скорой помощи, которые выезжали на вызовы к пострадавшим жителям Киева", — написал Виталий Кличко в Telegram-канале.

В Киеве повреждены пять скорых Фото: Виталий Кличко / Telegram

Среди медиков, по информации на данный момент, раненых нет.

Но возросло количество пострадавших от российских атак. Сейчас речь идет о 23 пострадавших от атаки врага на столицу.

Россия атаковала Киев всю ночь Фото: ГСПУ

14 из них госпитализировали. Остальным оказали помощь амбулаторно или на месте. Зафиксировано попадание в 8 районах и падение обломков в 33.

Фото: ГСПУ

Фото: ГСПУ

Обстрел Киева в ночь на 4 июля Фото: ГСПУ

В Воздушных силах сообщили, что Россия атаковала Украину 550 воздушными целями, из которых 478 были обезврежены.

Среди них — 539 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаций, а также ракеты:

1 "Кинжал" (Х-47М2);

6 "Искандер-М"/KN-23;

4 "Искандер-К";

Основное направление удара был Киев.

Силы обороны (ПВО, авиация, РЭБ, мобильные группы) сбили 270 воздушных целей, еще 208 были подавлены РЭБ. В частности, уничтожено 268 "Шахедов" и 2 крылатые ракеты.

Напомним, Фокус писал о ночном обстреле Киева. В нескольких районах города поднялись пожары в результате обстрела, пострадали жилые дома.

Также была повреждена железная дорога, из-за чего поезда следуют с опозданиями и другими маршрутами.