Ночной обстрел Киева: 19 человек ранены, повреждена железная дорога, а в городе до сих пор тушат пожары (фото)
В результате вражеского обстрела Киева в ночь на 4 июля, повреждена железнодорожная инфраструктура в пределах столицы. Также в столице до сих пор тушат пожары, которые вызвал обстрел ВС РФ.
Россияне атаковали Украину в ночь на 4 июля дронами и баллистическими ракетами. Воздушная тревога была объявлена во всех регионах. Но большинство из них направлялось на Киев. Фокус собрал все, что известно о последствиях ночной атаки.
Из-за поврежденных рельсов пассажирские поезда западного направления следуют по отклоненному маршруту через Вишневое и Дарницу, что вызывает задержки до 2 часов, сообщают в "Укрзализныце".
Сейчас там работает ремонтная бригада.
"Kyiv City Express пока выполняет маршруты только северным полукольцом Святошин-Почайна-Дарница (в обоих направлениях). Из-за совмещения с пассажирскими поездами возможны отклонения от графика движения", — отметили в посте.
В "Укрзализныце" сообщили, что уже оперативно проводят ремонт. Резервные тепловозы будут довозить поезда в пределах столицы при возобновлении движения на участке Святошин — Киев-Пассажирский.
Работы по восстановлению пути в столице продолжаются, уже частично подали напряжение, поезда фастовского направления поехали своим привычным ходом. Поезда северо-западного (святошинского) направления пока курсируют с резервными тепловозами. Рейсы коростенского направления будут курсировать через Почайну и Дарницу — на левом берегу будет дополнительная остановка с возможностью пересадки на Kyiv City Express. Последний осуществляет тактовое движение по северному полукольцу Дарница — Русановка — Левобережная — Воскресенка — Почайна — Сырец — Святошин.
Отправка поездов из Киева происходит с задержкой.
Известно уже о 19 пострадавших. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что "пять человек получают помощь амбулаторно, 14 — госпитализированы".
В Днепровском районе обломки БпЛА упали во дворе жилых домов и на территории учебного заведения.
В Соломенском районе падение обломков на нежилую застройку, а также на территории гаражного кооператива. Возникли пожары на складах и в админздании.
В Святошинском районе обломки упали на территорию складов и двора 16-ти этажного жилого дома. Горели автомобили и территория частного сектора.
В Дарницком районе обломки упали в нескольких местах на открытой территории.
В Шевченковском районе обломки повредили 8-этажный жилой дом, который введен в эксплуатацию, но не заселен жильцами. Также возник пожар в частном секторе.
В Голосеевском районе столицы повреждено медучреждение.
Из-за вражеских ударов и пожаров в Киеве ухудшилось состояние воздуха.
Напомним, Фокус сообщал, что россияне массированно атаковали Киев ударными беспилотниками типа "Шахед" с 21.00. В пяти районах города поднялись пожары в результате обстрела, пострадали жилые дома.
А 3 июля в Одесской ОГА сообщили, что ВС РФ ударили по городу посреди дня "запрещенной" ракетой.