Нічний обстріл Києва: 19 людей поранено, пошкоджено залізницю, а в місті досі гасять пожежі (фото)

В результаті ворожого обстрілу Києва в ніч на 4 липня, пошкоджено залізничну інфраструктуру в межах столиці. Також в столиці досі гасять пожежі, які спричинив обстріл ЗС РФ.

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Росіяни атакували Україну в ніч на 4 липня дронами та балістичними ракетами. Повітряну тривогу було оголошено в усіх регіонах. Але більшість із них прямувала на Київ. Фокус зібрав все, що відомо про наслідки нічної атаки.

Росіяни всю ніч атакували Київ

Через пошкоджені рейки пасажирські поїзди західного напрямку прямують відхіленим маршрутом через Вишневе та Дарницю, що спричиняє затримки до 2 годин, повідомляють в "Укрзалізниці".

Пошкождено рейки Фото: Укрзалізниця

Нині там працює ремонтна бригада.

"Kyiv City Express наразі виконує маршрути тільки північним напівкільцем Святошин-Почайна-Дарниця (в обидвох напрямках). Через суміщення з пасажирськими поїздами можливі відхилення від графіку руху", - зауважили в пості.

Потяги прямують із затримкою Фото: Укрзалізниця

В "Укрзалізниці" повідомили, що вже оперативно проводять ремонт. Резервні тепловози будуть довозити поїзди в межах столиці при поновленні руху на дільниці Святошин — Київ-Пасажирський.

Роботи по відновленню колії в столиці тривають, вже частково подали напругу, поїзди фастівського напряму поїхали своїм звичним ходом. Поїзди північно-західного (святошинського) напрямку поки що курсують із резервними тепловозами. Рейси коростенського напрямку курсуватимуть через Почайну та Дарницю — на лівому березі буде додаткова зупинка з можливістю пересадки на Kyiv City Express. Останній здійснює тактовий рух північним півкільцем Дарниця — Русанівка — Лівобережна — Воскресенка — Почайна — Сирець — Святошин.

Відправка поїздів із Києва відбувається із затримкою.

Відомо вже про 19 постраждалих. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що "п'ятеро людей отримують допомогу амбулаторно, 14 – госпіталізували".

Наслідки нічної атаки на Київ Фото: ДСНС

В Дніпровському районі уламки БпЛА впали у дворі житлових будинків та на території навчального закладу.

В Солом'янському районі падіння уламків на нежитлову забудову, а також на території гаражного кооперативу. Виникли пожежі на складах та в адмінбудівлі.

Стан повітря в києві значно погіршився Фото: ДСНС

В Святошинському районі уламки впали на територію складів та двору 16-ти поверхового житлового будинку. Горіли автомобілі та територія приватного сектору.

В Дарницькому районі уламки впали в кількох місцях на відкритій території.

В Шевченківському районі уламки пошкодили 8-поверховий житловий будинок, який введений в експлуатацію, але не заселений мешканцями. Також виникла пожежа в приватному секторі.

В Голосіївському районі столиці пошкоджено медзаклад.

В Києві обстріл спричинив численні пожежі Фото: ДСНС

Через ворожі удари і пожежі в Києві погіршився стан повітря.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що росіяни масовано атакували Київ ударними безпілотниками типу "Шахед" із 21.00. У п'яти районах міста здійнялися пожежі внаслідок обстрілу, постраждали житлові будинки.

А 3 липня в Одеській ОВА повідомили, що ЗС РФ вдарили по місту посеред дня "забороненою" ракетою.