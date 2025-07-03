ЗС РФ вдарили по Одесі посеред дня "забороненою" ракетою: є жертви і постраждали іноземці

В Одеській ОВА розповіли, що російська балістика атакувала інфраструктуру поруч з портом. На причалі, в районі якого відбулося влучання, саме працювали люди — вивантажували метал.

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"По припортовій інфраструктурі було завдано удару балістичною ракетою. Касетною балістичною ракетою, яка заборонена", — розповів в ефірі телемарафону 3 липня керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

З його слів, вже відомо про двох загиблих. Троє осіб дістали поранення й отримують медичну допомогу на місці.

"Це водій вантажівки й… Зараз [особу] іншого встановлюють, хто там перебував на місці", — уточнив голова обладміністрації.

Він запевнив, що інформацію щодо стану постраждалих медики нададуть пізніше.

Фото з місця подій Фото: Соцмережi

Віцепрем'єр-міністр України Олексій Кулеба заявив, що російський "Іскандер" поцілив в район одного з причалів Одеського морського порту.

"На той момент на причалі працювали люди, відбувалося вивантаження металу з іноземного судна під прапором Сан-Томе і Принсіпі", — зазначив політик.

З його слів, загинули докер-механізатор і водій, а серед постраждалих — працівники одного з портових операторів, водій і двоє громадян Сирії, які є членами екіпажу цивільного судна.

"Пошкоджені також об’єкти інфраструктури: портальні крани, техніка, склади", — додав Кулеба.

Фото наслідків удару Фото: Олексій Кулеба / Telegram

У соцмережах повідомляли про дим на місці влучання. Зазначалося, що, зі слів очевидців, "є жертви серед цивільних". Також місцеві після атаки передали, що у центрі Одеси розбились шибки, тож тротуар усіяли уламки скла.

Фото диму в Одесі Фото: Соцмережі

Мер Одеси Геннадій Труханов інформував про рух російського розвідувального дрона в бік міста після вибуху під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, вранці 3 липня ЗС РФ вдарили "Шахедами" по ТЦК у Полтаві. У Сухопутних військах підтвердили, що є загиблі й поранені серед цивільних.

Фокус зібрав усе, що відомо про наслідки ворожої атаки по Полтаві. Місцеві жителі чули вибухи та бачили, як над містом почав здійматись дим. Було два влучання — по території Полтавського міського та обласного військкоматів.