Поранено військових ТЦК і ЗСУ, є загиблі: що відомо про атаку дронів на Полтаву (фото, відео)

Окупанти вранці 3 липня ударили безпілотниками по територіях обласного та об'єднаного міського ТЦК у Полтаві. Відомо про двох загиблих. В Сухопутних військах розповіли, що травми отримали двоє військових ТЦК, працівниці ЗСУ та цивільні люди.

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Полтавський об'єднаний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки та Полтавський обласний ТЦК та СП, які зазнали атаки, розташовані в щільній міській забудові, тому через російські удари дістали поранення не лише військовослужбовці, а й цивільні, а також зазнала значних руйнувань інфраструктура навколо. Фокус зібрав усе, що наразі відомо про атаку російських безпілотників на Полтаву.

Удар по ТЦК в Полтаві: постраждали військові та цивільні

Місцеві жителі повідомляли про те, що Полтаву масовано атакували "Шахеди" приблизно о 9:00 3 липня. Полтавці чули звуки, характерні для ударних безпілотників типу "Шахед", а після цього — вибухи. В соцмережах повідомляли, що над містом здійнявся стовп диму. Про звуки вибухів інформував містян і тимчасовий виконувач обов'язків Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.

Пошкодження житлової забудови в Полтаві неподалік удару по території ТЦК

Речник командування Сухопутних військ Збройних сил України Віталій Саранцев розповів журналістам "Суспільного", що в місті було зафіксовано два влучання: одне з них на території Полтавського міського ТЦК та СП, інше — Полтавського обласного ТЦК та СП.

"Обидва військові об’єкти розташовані у досить щільній міській забудові. І тому, як наслідок, серед постраждалих багато цивільних осіб, які перебували неподалік від адміністративних будівель", — пояснив речник.

За його словами, серед постраждалих були два військових ТЦК та дві співробітниці ЗСУ, які працювали там.

"Чи є серед загиблих військові, повідомимо пізніше. Є загроза повторних ударів", — попередив Віталій Саранцев.

Речник командування також зазначив, що окупанти цілеспрямовано били по ТЦК в Полтаві, щоб зірвати процес мобілізації в Україні.

"Це була цілеспрямована атака, наш ворог в останні дні почав практикувати такі удари", — сказав Саранцев.

О 12:48 Володимир Когут повідомив про повітряну тривогу в Полтавській області.

Обстріл Полтави: що відомо про постраждалих

В Сухопутних військах ЗСУ підтвердили влучання в будівлю ТЦК в Полтаві під час дронової атаки приблизно о 9 ранку та повідомили про загиблих і поранених, зокрема й серед цивільних. В пресслужбі розповіли, що внаслідок одного з влучань виникла пожежа в будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП, а ще один удар спричинив пожежу у приватному будинку біля Полтавського обласного ТЦК та СП.

Тимчасовий виконувач обов'язків Полтавської ОВА Володимир Когут приблизно о 10:30 надав попередню інформацію про двох загиблих і 11 постраждалих людей. В пресслужбі ДСНС повідомляли про двох загиблих і 10 травмованих. Одну з пожеж станом на 11:00 вдалося локалізувати.

Секретарка Полтавської міської ради Катерина Ямщикова станом на 13:00 повідомляла журналістам "Суспільного" про 15 поранених.

Атака дронів 3 липня спричинила пожежі в Полтаві Фото: ДСНС Рятувальники ліквідовують пожежі в Полтаві після російської атаки Фото: ДСНС

Обстріл ТЦК в Полтаві: пошкоджено цивільні будівлі

Секретарка Полтавської міської ради також розповіла, що до лікарень у Полтаві після російської атаки станом на 12:00 надійшло 21 звернення по медичну допомогу. Попередньо в місті було пошкоджено 23 об'єкти та вибито понад 100 вікон. Постраждали 10 житлових багатоквартирних будинків, сім приватних домоволодінь, два освітні заклади та будівлі підприємницької діяльності. Також ворожим ударом пошкодило десятки приватних авто.

Під час обстрілу Полтави 3 липня було пошкоджено цивільні будівлі та авто Фото: Telegram / kateryna_yamshchikova

Також секретарка міськради Катерина Ямщикова попередила містян про ускладнення руху та зміни маршрутів громадського транспорту через ворожий обстріл. Зокрема, маршрути №35, 40, 45, 55 курсуватимуть до зупинки "Корпусний парк", №36, 39, 42, 58, 65 — до зупинки "Будинок зв’язку", №31 — до зупинки "вул. Сінна", а тролейбуси №3 та 16 — через центр (зупинка Корпусний сад).

В Полтавській міській раді розповіли про наслідки російської атаки Фото: Telegram / kateryna_yamshchikova

Нагадаємо, вночі 3 липня російські дрони атакували Одесу, внаслідок ворожого обстрілу пожежа охопила квартири із 7 по 9 поверхи житлової багатоповерхівки. Рятувальники евакуювали 50 осіб. Міський голова Геннадій Труханов повідомляв, що трьох постраждалих доставили до лікарні.

У ніч на 2 липня росіяни атакували Харків та область "Шахедами". Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомляв про загиблого та пораненого внаслідок ворожого обстрілу в селі Борівське Куп'янського району.