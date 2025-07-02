"Є загиблий": ЗС РФ атакували Харків та область "шахедами", що відомо

У ніч на 2 липня російські окупаційні війська завдали удару "шахедами" по Харкову та Харківській області, внаслідок чого у регіоні є руйнування та загиблий.

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Вибух у Харкові пролунав близько третьої ночі, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Внаслідок удару по Новобаварському району, горить одноповерхова нежитлова споруда", — пояснив Терехов.

Згодом він також зазначив, що окрім пожежі на місці прильоту у Новобаварському районі, вибиті шибки у прилеглих будинках.

"Двоє людей евакуйовані "Червоним Хрестом" з будинків, поблизу яких стався удар", — наголосив Терехов.

Водночас голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що ЗС РФ вдарили по Харкову БпЛА типу "Герань-2", через що горять бокси СТО у Новобаварському районі, а пожежа охопила площу 300 м.кв.

За словами Синєгубова, у селі Борівське Куп'янського району внаслідок ворожої атаки дронів спалахнули складські приміщення, сіно в тюках та два мікроавтобуси на території сільгосппідприємства.

"На жаль, є загиблий та поранений", — наголосив Синєгубов.

Він також додав, що у селі Волоська Балаклія внаслідок обстрілу горіли конструктивні елементи складського приміщення на території сільгосппідприємства, проте пожежа вже ліквідована, а постраждалих через неї не було.

Нагадаємо, 1 липня Ігор Терехов повідомив, що червень 2025 року встановив абсолютний місячний антирекорд за кількістю повітряних атак від початку повномасштабної війни для Харкова.

У ніч на 30 червня ЗС РФ обстріляли кілька населених пунктів Харківської області.