Абсолютний антирекорд: мер Харкова розповів, що пережило місто в червні (інфорграфіка)

Червень 2025 року встановив абсолютний місячний антирекорд за кількістю повітряних атак від початку повномасштабної війни.

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У місті за місяць пролунало 167 сигналів повітряної тривоги загальною тривалістю 204 години 23 хвилини (8 діб), повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Терехов констатує, що за минулий місяць місто зазнало атак ЗС РФ ракетами, дронами, а також авіацією.

"Ціна — страшна. За місяць ми втратили 15 мирних жителів. Постраждали ще 157 осіб, серед яких — 25 дітей", — зазначив він.

Статистика за червень 2025 року щодо обстрілів Харкова та Харківської області Фото: Харьковский горсовет

За його словами, наймасштабнішу комбіновану атаку на Харків російськими окупантами здійснено 7 червня.

"Того дня під головний удар потрапило велике цивільне підприємство з виробництва м'яких контейнерів для агропродукції. Унаслідок вибухів виникла велика пожежа, стався обвал конструкцій. Фактично від будівлі залишилися тільки руїни. Гасіння пожежі там тривало безперервно 12 днів. Вдалося врятувати двох людей. Під завалами виявили тіла ще шістьох працівників підприємства", — написав мер.

Він порівняв цю ситуацію за небезпекою і технічною складністю з трагедією в "Епіцентрі" і вшанував тих, хто загинув через злочини "терористичного російського режиму".

"Я розумію, наскільки виснажливо щодня все це переживати. Харків'яни, комунальні служби, рятувальники, лікарі, волонтери, підприємці — усі працюють на межі можливостей. Але ми тримаємося, інакше просто не можемо", — підкреслив Терехов.

Рятувальники розбирають завали після чергових ударів Фото: ДСНС

Градоначальник закликав людей не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і в разі небезпеки спускатися в метро, укриття або хоча б дотримуватися правила двох стін.

У ніч на 11 червня ЗС РФ вдарили по Харкову дронами: під ударом опинилися житлові будинки, у місті здійнялися пожежі. Пізніше Терехов повідомив, що було 17 прильотів, унаслідок яких двоє людей загинули і десятки постраждали.

Уночі 25 червня російська армія вдарила по Харкову сімома дронами-камікадзе. Усі удари припали на цивільне підприємство в Київському районі, поруч із незаселеним житловим будинком.

Раніше Фокус писав, що днями російські окупанти вперше завдали удару по Харкову із застосуванням дрона серії "Черника".