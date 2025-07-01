Росіяни вдарили по Харкову новим дроном: яку небезпеку несе ворожа "Чєрніка" (фото)

Днями російські окупанти вперше завдали удару по Харкову із застосуванням дрона серії "Чєрніка". Такі безпілотники мають дві модифікації — легшу та важчу.

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Насправді такі дрони були в розпорядженні ворожої армії вже досить давно, пише defence-ua.com. Ще в березні 2024 року надходила інформація про виготовлення понад 7,5 тисяч одиниць легшої версії "Чєрніка-1". А вже у квітні минулого року йшлося про виготовлення понад 4 тисяч одиниць модифікації "Чєрніка-2" з дальністю до 100 км.

Дрон-камікадзе "Чєрніка-1" є безпілотником типу "літаюче крило". Він виготовлений із пінопласту, має максимальну дальність ураження до 80 км, крейсерську швидкість 75 км/год, максимальну висоту польоту до 1,5 км.

Запуск відбувається з катапульти або з рук. Дрон несе бойову частину масою 0,7 кг (імовірно, осколково-фугасного типу) і в основному застосовується проти автотранспортної техніки та піхоти.

Дрон типу "Чєрніка" запускається з катапульти Фото: defence-ua.com

Що стосується модифікації "Чєрніка-2", то вона більша і небезпечніша: бойова частина масою до 3,5 кг призначена вже для ураження бліндажів і важкої техніки. У безпілотника є функція донаведення на ціль, через що він може атакувати навіть в умовах придушення сигналу управління. Ще "Чєрніка-2" обладнана функцією автопілота, що дає змогу операторові здійснювати управління тільки на кінцевій ділянці польоту.

Російський дрон "Чєрніка-2" Фото: defence-ua.com

Експерти порівнюють "Чєрніка" з іншим російським дроном "Молнія", який так само виготовляється з використанням простих матеріалів і є доволі дешевим. Однак досить дивно, що першого удару по Харкову з використанням цього дрона було завдано тільки зараз: певні райони Харкова розташовані всього за 25 км від кордону з РФ.

Протидіяти таким безпілотникам можна за допомогою зенітних FPV-дронів, і українські бійці вже повідомили про збиття трьох одиниць "Чєрніка-2". Досить ефективним є і використання засобів РЕБ — хоча "Чєрнікі" й оснащені функціями донаведення та автопілота, без зв'язку вони все одно не здатні виконувати завдання.

Раніше Фокус повідомляв, що російські військові завдали удару по Харкову новітнім дроном-камікадзе. У результаті тієї атаки в місті було пошкоджено кілька автомобілів у гаражному кооперативі.

Тим часом на території самої Росії, у місті Іжевськ, невідомі дрони атакували завод "Купол". Цей завод є одним із найбільших підприємств оборонно-промислового комплексу РФ — зокрема, там ворог виробляє ЗРК "Тор" і дрони "Гарпія".