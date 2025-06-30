ЗС РФ вдарили новітнім дроном-камікадзе по Харкову: що відомо про зброю

Росіяни для ударів по Харкову найчастіше використовують "Шахеди", проте нещодавно вдарили новою зброєю. Йдеться про дрон нового типу під назвою "Черніка".

Related video

Росія не полишає спроб завдати шкоди Харкову, за останній тиждень місто пережило 16 ворожих атак, повідомляє міський голова Ігор Терехов.

"Найчастіше ворог бив "Шахедами", але також фахівці Департаменту надзвичайних ситуацій вперше зафіксували удар і дроном нового типу під назвою "Черніка", — йдеться у повідомленні.

За словами Ігоря Терехова, цей дрон за потужністю бойової частини схожий на "Молнію", але має іншу конструкцію. Внаслідок його удару по Харкову пошкоджень зазнали кілька авто в гаражному кооперативі.

Мер додав, що загалом за останні сім днів у місті постраждали чотири особи, серед них — дитина. Обійшлося без летальних випадків.

"Вибухи були зафіксовані в Немишлянському, Київському та Індустріальному районах. Руйнацій зазнали як житлові будинки, так і цивільні підприємства. За цей період тривалість повітряних тривог у Харкові була на 33 години (43%) меншою, ніж у середньому по області", — зазначив Терехов.

Дрон-камікадзе Черніка: що відомо

"Черника-2" — це легкий БПЛА типу "літаюче крило". Він летить на крейсерській швидкості 75 км/год і може подолати відстань до 80 км на висоті не більше ніж 1,5 кілометра. Завдяки функції наведення дрон може атакувати ціль в умовах придушення і втрати сигналу управління.

"Як варіант, збирають його просто з відходів чорного пінопласту. Але, гумор про пінопласт і палиці гумором, а ось те, що ця дешева кустарна залипуха має донаведення і БЧ масою до 3,5 кг, робить її небезпечною не тільки для особового складу, а й легкоброньованої техніки", — зазначив військовий експерт Олександр Коваленко.

Нагадаємо, нещодавно Збройні сили Російської Федерації для атаки по Україні використали ударний дрон "Шахед", оснащений тепловізійною камерою. Тепловізійна камера на дроні-камікадзе дає кілька важливих переваг. Такий БПЛА може виявляти цілі в цілковитій темряві та завдавати точніших ударів.

Раніше українські військові вперше виявили "Шахед", обладнаний системою прямого радіоуправління та модулем штучного інтелекту.