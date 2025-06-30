ВС РФ ударили новейшим дроном-камикадзе по Харькову: что известно об оружии

Россияне для ударов по Харькову чаще всего используют "Шахеды", однако недавно ударили новым оружием. Речь идет о дроне нового типа под названием "Черника".

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Россия не оставляет попыток нанести вред Харькову, за последнюю неделю город пережил 16 вражеских атак, сообщает городской голова Игорь Терехов.

"Чаще всего враг бил "Шахедами", но также специалисты Департамента чрезвычайных ситуаций впервые зафиксировали удар и дроном нового типа под названием "Черника", — говорится в сообщении.

По словам Игоря Терехова, этот дрон по мощности боевой части похож на "Молнию", но имеет другую конструкцию. В результате его удара по Харькову повреждения получили несколько авто в гаражном кооперативе.

Мэр добавил, что всего за последние семь дней в городе пострадали четыре человека, среди них — ребенок. Обошлось без летальных случаев.

"Взрывы были зафиксированы в Немышлянском, Киевском и Индустриальном районах. Разрушениям подверглись как жилые дома, так и гражданские предприятия. За этот период продолжительность воздушных тревог в Харькове была на 33 часа (43%) меньше, чем в среднем по области", — отметил Терехов.

Дрон-камикадзе Черника: что известно

"Черника-2" — это легкий БПЛА типа "летающее крыло". Он летит на крейсерской скорости 75 км/ч и может преодолеть расстояние до 80 км на высоте не более 1,5 километра. Благодаря функции наведения дрон может атаковать цель в условиях подавления и потери сигнала управления.

"Как вариант, собирают его просто из отходов черного пенопласта. Но, юмор про пенопласт и палки юмором, а вот то, что эта дешевая кустарная залипуха имеет донаведение и БЧ массой до 3,5 кг, делает ее опасной не только для личного состава, но и легкобронированной техники", — отметил военный эксперт Александр Коваленко.

Напомним, недавно Вооруженные силы Российской Федерации для атаки по Украине использовали ударный дрон "Шахед", оснащенный тепловизионной камерой. Тепловизионная камера на дроне-камикадзе дает несколько важных преимуществ. Такой БПЛА может обнаруживать цели в полной темноте и наносить более точные удары.

Ранее украинские военные впервые обнаружили "Шахед", оборудованный системой прямого радиоуправления и модулем искусственного интеллекта.