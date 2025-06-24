ВСУ сбили три новейших дрона-камикадзе РФ "Черника-2": чем они опасны (видео)

Силы обороны Юга уничтожили в воздухе три новых российских беспилотника «Черника-2» с помощью дронов-перехватчиков.

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Дроны "Черника-2" несут боевую часть весом 3,5 килограмма и имеют функцию донаведения на цель. При этом стоимость таких беспилотников относительно низкая, отметил украинский блогер и волонтер Сергей Стерненко в своем Telegarm-канале.

Перехват БПЛА "Черника-2"

На обнародованных кадрах можно заметить, что на одном из сбитых вражеских БПЛА была надпись: "Сбейте уже его кто-нибудь!".

Крыло сбитого дрона "Черника-2" Фото: Скриншот

Дрон "Черника-2": что о нем известно

"Черника-2" — это легкий БПЛА типа "летающее крыло". Он летит на крейсерской скорости 75 км/ч и может преодолеть расстояние до 80 км на высоте не более 1,5 километра. Благодаря функции донаведения дрон может атаковать цель в условиях подавления и потери сигнала управления.

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Темный цвет корпуса позволяет предположить, что БПЛА предназначен для атак в вечернее и ночное время суток. При этом инфракрасной камеры у него не обнаружено, а удары этим дроном-камикадзе наносились именно днем.

"Как вариант, собирают его просто из отходов черного пенопласта. Но, юмор про пенопласт и палки юмором, а вот то, что эта дешевая кустарная залипуха имеет донаведение и БЧ массой до 3,5 кг делает ее опасной не только для личного состава, но и легкобронированной техники", — отметил военный эксперт Александр Коваленко.

Напомним, ранее операторы ВСУ сбили российский беспилотник "Гербера", также состоящий из дешевых материалов: фанеры, картона и пенопласта. Оккупанты применяют эти дроны в качестве ложных целей для украинской ПВО, чтобы не расходовать более дорогие "Шахеды".