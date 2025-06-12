ВСУ сбили российский дрон "Гербера": чем он опасен для украинцев (видео)

Операторы Вооруженных сил Украины впервые сбили российский беспилотник «Гербера» с помощью дрона, поставленного в рамках проекта «Чистое небо».

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Вражескую "Герберу" уничтожили воины из подразделения Signum. Эти БПЛА несут большую угрозу, как для военных, так и для гражданских, отметил на своей странице в Facebook Андрей Шувалов, директор "Благотворительного фонда Сергея Притулы".

ВСУ сбили дрон "Гербера"

"В целом мы передали 595 перехватчиков: 490 дневных и 105 ночных. Использовано 276, из которых 247 точно уничтожили российские БПЛА", — говорится в публикации.

Проект "Чистое небо": что о нем известно

В рамках проекта "Чистое небо" закупаются как дневные и ночные беспилотные самолеты типа Talon. Они могут лететь вдвое дольше обычных FPV-коптеров, имеют защищенную связь, могут повторно использоваться в случае промаха.

По состоянию на апрель этого года эти БПЛА 8 подразделений ВСУ были обеспечены этими самолетами. С их помощью украинских военные поражали такие дрона, как SuperCam, Zala-16, Zala-20, "Орлан", "Ланцет", "Мерлин" и "Молния".

Дрон "Гербера": в чем его опасность

Российские БПЛА "Гербера" состоят из дешевых материалов: фанеры, картона и пенопласта. Оккупанты применяют эти дроны в качестве ложных целей для украинской ПВО, чтобы не расходовать более дорогие "Шахеды".

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Еще одно предназначение этих беспилотников — визуальная разведка. Несмотря на низкое качество камер и каналов передачи видео, БПЛА способен передавать по LTE-каналам зафиксированные точки размещения украинской ПВО. Для этого оккупанты оснащают БПЛА SIM-картами украинских операторов.

Более того, иногда россияне устанавливают на "Герберы" боевую часть. Так, в одном из пенопластовых беспилотников была найдена осколочно-фугасная боевая часть весом 2,5 килограмма.

Напомним, на фронте уже выполняет боевые задачи ударно-разведывательный комплекс "Булава" от украинской компании DeViro.