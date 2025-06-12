У FPV-дронов РФ новая тактика: Сергей Флэш указал на серьезную проблему (фото)

Российские операторы начали приземлять свои FPV-дроны на радиоуправлении, ожидая на приближение цели в засаде.

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Чтобы реализовать эту тактику, противник оснащает БПЛА специальными креплениями, рассказал украинский специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов (Сергей Флэш) в своем Telegram-канале.

Эксперт подчеркнул, что ранее россияне аналогичным образом использовали беспилотники на оптоволоконной связи. Для обычного FPV-дрона данная тактика сложнее, так как аппарату нужен прямой радиоканал для взлета с земли.

Модернизированный дрон РФ Фото: Facebook / Oleksandr Takul

По словам военнослужащего 117-й отдельной бригады территориальной обороны Александра Такула, дроны-"ждуны" были замечены в приграничных селах Сумской области. Оккупанты расставляют их на дорогах, тропинках, или просто на огородах. Когда возле БПЛА появляется человек или автомобиль, он взлетает в воздух и атакует.

"Они сидят и ожидают цель. А целями являются мирные жители, которые пытаются вывезти свое имущество, или просто вышли на собственный огород", — рассказал военный.

Как враг применял БПЛА на оптоволокне

В марте Сергей Флэш рассказал изданию "Радио Свобода", что российские дроны на оптоволокне залетают на перекрестки и могут до часа находится там, ожидая появления украинской бронированной техники.

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"Они больше всего охотятся за нашими редкими образцами. Например, на Курском направлении, это "Брэдли", "Абрамсы", — отметил он.

Специалист подчеркнул, что при сильном снижении FPV-дроны на радиоканале теряют "картинку" и управление, что усложняет поражение цели. В свою очередь оптоволоконный дроны опускаются на уровень земли и поражают нашу технику в наиболее уязвимые места: спереди или сзади.

Напомним, украинская компания Blue Arrow разработала систему визуальной навигации, благодаря которой беспилотники могут выполнять миссии в условиях отсутствия GPS.