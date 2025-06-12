У FPV-дронів РФ нова тактика: Сергій Флеш вказав на серйозну проблему (фото)

Російські оператори почали приземляти свої FPV-дрони на радіокеруванні, чекаючи на наближення цілі в засідці.

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Щоб реалізувати цю тактику, противник оснащує БПЛА спеціальними кріпленнями, розповів український фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов (Сергій Флеш) у своєму Telegram-каналі.

Експерт підкреслив, що раніше росіяни аналогічним чином використовували безпілотники на оптоволоконному зв'язку. Для звичайного FPV-дрона ця тактика складніша, оскільки апарату потрібен прямий радіоканал для зльоту із землі.

Модернізований дрон РФ Фото: Facebook / Oleksandr Takul

За словами військовослужбовця 117-ї окремої бригади територіальної оборони Олександра Такула, дрони-"ждуни" були помічені в прикордонних селах Сумської області. Окупанти розставляють їх на дорогах, стежках, або просто на городах. Коли біля БПЛА з'являється людина або автомобіль, він злітає в повітря й атакує.

"Вони сидять і очікують на ціль. А цілями є мирні жителі, які намагаються вивезти своє майно, або просто вийшли на власний город", — розповів військовий.

Як ворог застосовував БПЛА на оптоволокні

У березні Сергій Флеш розповів виданню "Радіо Свобода", що російські дрони на оптоволокні залітають на перехрестя і можуть до години перебувати там, чекаючи появи української броньованої техніки.

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"Вони найбільше полюють за нашими рідкісними зразками. Наприклад, на Курському напрямку, це "Бредлі", "Абрамси", — зазначив він.

Фахівець наголосив, що під час сильного зниження FPV-дрони на радіоканалі втрачають "картинку" та управління, що ускладнює ураження цілі. Своєю чергою оптоволоконні дрони опускаються на рівень землі і вражають нашу техніку в найбільш вразливі місця: спереду або ззаду.

Нагадаємо, українська компанія Blue Arrow розробила систему візуальної навігації, завдяки якій безпілотники можуть виконувати місії в умовах відсутності GPS.