Неможливо "посадити" дрон: для ЗСУ створили систему навігації без GPS (відео)

Українська компанія Blue Arrow розробила систему візуальної навігації, завдяки якій безпілотники можуть виконувати місії в умовах відсутності GPS.

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Про нову розробку розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров на своїй сторінці у Facebook. Технологія дає змогу кадрувати місцевість і визначати координати за зміщенням картинки з камери.

Система навігації Blue Arrow

Система вираховує швидкість і напрямок польоту дрона від точки старту, азимут і порівнює отримані зображення з попередньо завантаженою картою місцевості. Вона стійка до глушіння і спуфінгу, тому "посадити" такий БПЛА неможливо.

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Цей метод навігації дає змогу дрону долетіти до місця призначення без втручання людини. Пілоту залишається тільки коригувати наведення на ціль і ураження. На черзі — повністю автономні атаки.

Глава Мінцифри також наголосив, що компанія-розробник навігаційної технології нового покоління Blue Arrow є учасником державного оборонного кластера Brave1.

Нагадаємо, раніше Maxar представила програмний пакет Raptor, що дає змогу безпілотним літальним апаратам здійснювати навігацію та отримувати точні наземні координати без використання GPS.

Також повідомлялося, що інженери з Університету Південної Австралії розробили спосіб навігації безпілотників за зірками вночі в районах, де сигнали GPS недоступні.