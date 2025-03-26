GPS не потрібен: Maxar представила систему навігації для дронів на основі 3D-карт (відео)

Система навігації Raptor не потребує додаткового обладнання і може працювати на висоті до 120 метрів у будь-яку пору року, зокрема вночі.

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Компанія Maxar представила інноваційний програмний пакет Raptor, що дає змогу безпілотним літальним апаратам здійснювати навігацію та отримувати точні наземні координати без використання GPS. Про це йдеться на офіційному сайті Maxar.

Навігація Raptor

Повідомляють, що програмні рішення Raptor ґрунтуються на машинному зорі та використовують глобальні 3D-дані Maxar для створення системи позиціювання на основі рельєфу місцевості для навігації дронів і визначення місцезнаходження в умовах відсутності GPS.

Раніше 17-річний український програміст Дмитро Лапко розробив систему навігації, яка дає змогу безпілотнику автономно орієнтуватися в міському просторі, використовуючи відкриті картографічні дані з OpenStreetMap.

Що стосується продуктів Raptor, вони використовують наявні камери дронів і понад 90 мільйонів квадратних кілометрів глобальних 3D-даних рельєфу Maxar. Вони забезпечують точну навігацію безпілотнка і витягують точні координати рельєфу в режимі реального часу.

"Усуваючи залежність від GPS, програмне забезпечення Raptor розкриває весь потенціал автономних систем — від підтримки справді спільних багатодоменних операцій у межах цифрового поля бою до великомасштабних систем доставки в міських районах, де знання точних координат вашого місця висадки має вирішальне значення для виконання роботи", — зазначив директор із продуктів у Maxar Пітер Вільчинські.

Пакет програмних рішень Raptor включає:

Raptor Guide — програмне забезпечення для позиціонування на основі візуального сприйняття, що завантажується безпосередньо на дрон для визначення його положення в повітрі;

Raptor Sync — програмне забезпечення, яке в режимі реального часу геореєструє відеопотік з бортовою камерою дрона з тривимірними даними рельєфу місцевості Maxar, об'єднуючи інтелектуальні дані, багатодоменну сумісність різних датчиків і точне вилучення координат місцевості;

Raptor Ace — програмне рішення, яке працює спільно з контролерами дронів, даючи змогу операторам витягувати наземні координати цілі в режимі реального часу з повнокадрових відеопотоків із повітря.

У Maxar стверджують, що програмні продукти Raptor вимагають мінімальної початкової інтеграції. Рішення не потребує додаткового обладнання і може працювати вночі, в будь-яку пору року і на висоті до 120 м. Тривимірні дані про рельєф місцевості від Maxar регулярно оновлюються

"Raptor змінить правила гри для клієнтів в оборонному та комерційному секторах. Це програмне забезпечення використовує унікальні 3D-дані Maxar про глобальну місцевість, щоб гарантувати, що автономні системи виконають роботу незалежно від того, з якими перешкодами GPS вони стикаються", — наголосив Пітер Вільчинські.

Нагадаємо, дослідники з Японії розробили новий біогібридний дрон, який використовує для навігації чутливі до запахів антени шовкопрядів.