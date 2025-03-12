Maxar відновив доступ України до супутникових знімків, — ЗМІ

Компанія відключила доступ до супутникових знімків після зупинення військової допомоги країні, однак після зустрічі в Саудівській Аравії рішення було змінене.

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Американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies відновлює доступ України до своїх супутникових знімків. Йдеться про програму Global Enhanced GEOINT Delivery (GEGD), яка надає доступ до комерційних супутникових зображень, що були призначені та зібрані урядом США. Про це повідомляє "Мілітарний" з посиланням на користувачів сервісу.

Після того, як Сполучені Штати Америки зупинили постачання Україні військової допомоги та передавання розвідувальних даних, Maxar Technologies відключила Україні доступ до своїх супутникових знімків. Офіційне обґрунтування, яке отримали українські користувачі від адміністрації компанії, було "за адміністративним запитом". Фактично обмеження доступу стало наслідком рішення адміністрації президента США.

Нагадаємо, 5 березня директор ЦРУ Джон Реткліфф заявив, що США призупинили постачання зброї та розвідувальних даних в Україну. Він також додав, що з нетерпінням чекає зняття паузи та роботи з Україною в напрямку миру після листа до Трампа.

Пізніше спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що так Вашингтон намагається примусити Київ до переговорів. Того ж дня, 7 березня, стало відомо, що американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies відключила Україні доступ до своїх супутникових знімків. Комерційний сервіс відключив як урядових, так і приватних українських користувачів.

Через деякий час, 11 березня стало відомо, що після зустрічі в Саудівській Аравії США заявили про відновлення обміну розвідувальними даними із Києвом, а також допомоги у сфері безпеки. Також Україні відновлено постачання зброї.