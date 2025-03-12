Maxar возобновил доступ Украины к спутниковым снимкам, — СМИ

Компания отключила доступ к спутниковым снимкам после остановки военной помощи стране, однако после встречи в Саудовской Аравии решение было изменено.

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Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies восстанавливает доступ Украины к своим спутниковым снимкам. Речь идет о программе Global Enhanced GEOINT Delivery (GEGD), которая предоставляет доступ к коммерческим спутниковым изображениям, которые были предназначены и собраны правительством США. Об этом сообщает "Милитарный" со ссылкой на пользователей сервиса.

После того, как Соединенные Штаты Америки остановили поставки Украине военной помощи и передачу разведывательных данных, Maxar Technologies отключила Украине доступ к своим спутниковым снимкам. Официальное обоснование, которое получили украинские пользователи от администрации компании, было "по административному запросу". Фактически ограничение доступа стало следствием решения администрации президента США.

Напомним, 5 марта директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что США приостановили поставки оружия и разведывательных данных в Украину. Он также добавил, что с нетерпением ждет снятия паузы и работы с Украиной в направлении мира после письма к Трампу.

Позже спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что так Вашингтон пытается принудить Киев к переговорам. В тот же день, 7 марта, стало известно, что американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies отключила Украине доступ к своим спутниковым снимкам. Коммерческий сервис отключил как правительственных, так и частных украинских пользователей.

Через некоторое время, 11 марта стало известно, что после встречи в Саудовской Аравии США заявили о возобновлении обмена разведывательными данными с Киевом, а также помощи в сфере безопасности. Также Украине возобновлены поставки оружия.