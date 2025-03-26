GPS не нужен: Maxar представила систему навигации для дронов на основе 3D-карт (видео)

Система навигации Raptor не требует дополнительного оборудования и может работать на высоте до 120 метров в любое время года, в том числе ночью.

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Компания Maxar представила инновационный программный пакет Raptor, позволяющий беспилотным летательным аппаратам осуществлять навигацию и получать точные наземные координаты без использования GPS. Об этом говорится на официальном сайте Maxar.

Навигация Raptor

Сообщается, что программные решения Raptor основаны на машинном зрении и используют глобальные 3D-данные Maxar для создания системы позиционирования на основе рельефа местности для навигации дронов и определения местоположения в условиях отсутствия GPS.

Ранее 17-летний украинский программист Дмитрий Лапко разработал систему навигации, которая позволяет беспилотнику автономно ориентироваться в городском пространстве, используя открытые картографические данные с OpenStreetMap.

Что касается продуктов Raptor, они используют существующие камеры дронов и более 90 миллионов квадратных километров глобальных 3D-данных рельефа Maxar. Они обеспечивают точную навигацию беспилотнка и извлекают точные координаты рельефа в режиме реального времени.

"Устраняя зависимость от GPS, программное обеспечение Raptor раскрывает весь потенциал автономных систем — от поддержки действительно совместных многодоменных операций в рамках цифрового поля боя до крупномасштабных систем доставки в городских районах, где знание точных координат вашего места высадки имеет решающее значение для выполнения работы", — отметил директор по продуктам в Maxar Питер Вильчински.

Пакет программных решений Raptor включает:

Raptor Guide — программное обеспечение для позиционирования на основе визуального восприятия, загружаемое непосредственно на дрон для определения его положения в воздухе;

Raptor Sync — программное обеспечение, которое в режиме реального времени георегистрирует видеопоток с бортовой камерой дрона с трехмерными данными рельефа местности Maxar, объединяя интеллектуальные данные, многодоменную совместимость различных датчиков и точное извлечение координат местности;

Raptor Ace — программное решение, которое работает совместно с контроллерами дронов, позволяя операторам извлекать наземные координаты цели в режиме реального времени из полнокадровых видеопотоков с воздуха.

В Maxar утверждают, что программные продукты Raptor требуют минимальной первоначальной интеграции. Решение не требует дополнительного оборудования и может работать ночью, в любое время года и на высоте до 120 м. Трехмерные данные о рельефе местности от Maxar регулярно обновляются

"Raptor изменит правила игры для клиентов в оборонном и коммерческом секторах. Это программное обеспечение использует уникальные 3D-данные Maxar о глобальной местности, чтобы гарантировать, что автономные системы выполнят работу независимо от того, с какими помехами GPS они сталкиваются", — подчеркнул Питер Вильчински.

Напомним, исследователи из Японии разработали новый биогибридный дрон, который использует для навигации чувствительные к запахам антенны шелкопрядов.