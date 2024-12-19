По принципу крылатых ракет: 17-летний украинец разработал систему навигации для БПЛА

Навигационная система, разработанная Дмитрием Лапко, делает дрон неуязвимым к действию средств РЭБ, не требуя при этом ни интернета, ни GPS.

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Выпускник лицея "Научная смена", воспитанник отделения информационных технологий Киевской МАН, 17-летний программист Дмитрий Лапко разработал систему навигации, которая позволяет беспилотнику автономно ориентироваться в городском пространстве. Об этом пишет "Вечірній Київ".

Будучи еще одиннадцатиклассником, Дмитрий изучил имеющиеся методы навигации БПЛА и разработал принцип работы собственной системы. Она полностью автономна и ориентируется на расположение зданий, используя открытые картографические данные с OpenStreetMap.

По словам молодого человека, его навигационная система напоминает принцип работы крылатых ракет Tomahawk и Storm Shadow, которые летят максимально низко, сканируют рельеф местности и огибают его.

"Наш дрон делает то же самое. Но не с помощью дорогих радаров, а более простой и доступной технологии, а именно лазерных дальномеров. Они измеряют расстояния от зданий, а алгоритм обрабатывает полученные данные и сравнивает их с имеющимися картами", — объяснил парень.

Дмитрий Лапко разработал систему навигации для БПЛА Фото: Вечірній Київ

Преимуществом этой системы является неуязвимость перед средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Дрону с таким оборудованием не нужен ни интернет, ни GPS-навигация. По словам разработчика, система рассчитана на применение в гражданской жизни, в частности в сфере доставки, но может заинтересовать и военных.

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В издании также отметили, что научная работа Дмитрия под названием "Система навигации летательного аппарата в условиях урбанистического ландшафта" победила на Всеукраинском конкурсе-защите научно-исследовательских работ учащихся-членов МАН Украины 2023-2024 учебного года.

Напомним, в Украине прошел тестирование дрон V-BAT от американской компании Shield AI, который способен работать без GPS во враждебной среде РЭБ.

Также сообщалось, что в РФ начали оснащать дроны Shahed-136 новыми модулями спутниковой навигации, которые поддерживают технологию RTK (Real Time Kinematic).