Работает без GPS во враждебной среде РЭБ: дрон V-BAT прошел тестирование в Украине (фото, видео)

V-BAT может работать в условиях глушения коммуникаций. Используется в полетных миссиях перед истребительной авиацией.

Related video

Компания Shield AI, производитель дронов V-BAT, зарекомендовавших себя в полях сражения в Украине, получает все больше заказов на эти системы. Об этом пишет The War Zone.

V-BAT

V-BAT тестировались в Украине в июне 2024 год для оценки того, как они работают в сложных условиях. По сообщениям, эти системы работали беспрепятственно, даже когда летели близко к украинским системам глушения.

По данным производителя, этот дрон может использоваться в целях разведки и целенаведения.

Украинские защитники управляют дроном V-BAT

Армор Харрис, вице-президент Shield AI, пришел в эту компанию после работы в SpaceX, где он был ответственным инженером за разработку посадочных возможностей Falcon 9, а также занимал должность главного инженера в работе над созвездием спутников Starlink.

"V-BAT может работать без GPS в условиях глушения коммуникаций. Он может летать на определенные территории, обнаруживать цели, участвовать в полетных миссиях перед истребительной авиацией. В прошлом вражеские ПВО атаковали истребители, но сейчас в Украине мы доказали, что V-BAT в зонах опасности может работать в паре с оружием дальнего боя, таким как HIMARS. Это очень эффективная стратегия", — сообщил представитель компании Shield AI.

Дроны V-BAT

Ключевая особенность дрона — возможность участвовать в миссиях без GPS. Харрис отметил, что для этого нужна информация о том, в каких районе GPS не будет.

У V-BAT камера меньше, чем у других беспилотных платформ, но качественнее.

"V-BAT — это авиационное средство по цене в 1 млн долларов, можно закупать и оперировать многими такими системами", — отметил вице-президент компании.

Нужно определить местоположение достаточно точно, чтобы сгенерировать качество целенаведения, а затем передать эти данные обратно. В V-BAT реализована навигационная система, которая не требует GPS, и система связи.

"Мы тестировали систему на лучших глушителях, которые есть у России, и она смогла справиться с ними", — уточнил Харрис.

Преимущество V-BAT в том, что его можно запускать вертикально практически из любой точки, а датчики сопоставимы с теми, что установлены на крупных самолетах.

Напомним, что СМИ показали украинский оптоволоконный БПЛА, который совершенно невидим в радиоспектре.

Также сообщалось, что военные в Украине переделывают патроны для борьбы с БПЛА.