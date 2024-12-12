Оружие последнего шанса: военные в Украине переделывают патроны для борьбы с БПЛА (видео)

Обычные спортивные боеприпасы 12-го калибра способны успешно поражать коммерческие квадрокоптеры. Однако для уничтожения FPV-дронов они оказались неэффективными.

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Реалии войны в Украине заставляют военных адаптировать привычное стрелковое оружие для борьбы с новой угрозой — беспилотными летающими аппаратами. Российские и украинские военные активно экспериментируют с различными типами боеприпасов, стремясь найти наиболее эффективный способ нейтрализации дронов, в особенности FPV-моделей. Об этом сообщает Defense News.

Бойцы ВСУ проводят стрелковую подготовку по уничтожению дронов (смотреть с 03:10)

Авторы материала пишут, что в российских пабликах появляются сведения, что солдаты ВС РФ изготавливают самодельные боеприпасы, добавляя дробинки от картечи в стандартные патроны калибра 5,45×39 мм, которые используются в автоматах. Такой подход направлен на увеличение шансов поражения цели на последних метрах ее полета.

Особенности борьбы с FPV-дронами

Украинские силы также проводят эксперименты. Третья штурмовая бригада недавно провела испытания различных типов ружейных патронов, включая специальные антидроновые боеприпасы. Результаты показали, что стандартные патроны часто недостаточно эффективны против FPV-дронов, а дробовики и антидроновые патроны могут успешно повреждать аппараты, хотя даже это не всегда гарантирует их уничтожение.

Однако существует один нюанс. Как отметил эксперт по баллистике из Beretta Holding Пол Брэдли, спортивные патроны 12-го калибра способны успешно поражать коммерческие квадрокоптеры, такие как китайские DJI. Основное преимущество таких боеприпасов заключается в их способности разрушать корпуса дронов, изготовленные из тонкого пластика. Однако FPV-дроны, популярные благодаря своей маневренности и скорости, оказались более сложной целью.

FPV-дроны часто оснащены рамами из углеродного волокна и более мягкими пластиковыми пропеллерами. Это делает их менее уязвимыми к дроби, используемой в спортивных патронах. Поэтому обычные дробовые боеприпасы зачастую не способны нанести серьезный урон подобным аппаратам.

"Более крупные пули имеют большую массу, но энергия передается на большую площадь поверхности — чем больше пуля, тем меньше плотность в воздухе, это известно как "рисунок". Плотный, широкий рисунок увеличивает вероятность попадания, но меньшие дробинки уменьшают поражающий эффект", — пояснил эксперт.

Решить проблему частично могут специализированные боеприпасы. Шведская компания Norma, входящая в холдинг Beretta. Это патроны для борьбы с дронами Anti-Drone Long Effective Range (AD-LER). Как выяснилось в ходе испытаний, боеприпасу удалось уничтожить шесть из семи целей на расстоянии до 50 метров, что стало значительным шагом вперед в решении проблемы.

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