"Ростех" разработала патроны IGLA для борьбы с БПЛА: чем они привлекли внимание экспертов

Боеприпасы разработаны в двух вариантах LEX 30 и LEX 50 с разными характеристиками, которые якобы эффективны при поражении малогабаритных и низколетящих целей.

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На международной выставке оружия и товаров для охоты "ORЕLEXPO", которая проходит в Москве с 17 по 20 октября, компания "Ростех" представила новейшие разработки в области боеприпасов, включая уникальные патроны IGLA, предназначенные для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом 17 октября сообщили в Bulgarian Military со ссылкой на источники в РФ.

Эти патроны, как отмечается, вызвали интерес экспертов и посетителей выставки, поскольку на фоне растущей угрозы со стороны дронов они якобы обеспечивают высокую эффективность при поражении малогабаритных и низколетящих целей.

Ключевая задача новых боеприпасов — нейтрализация дронов с различными конструкциями, включая металлические и пластиковые элементы. Как утверждают разработчики, основное преимущество этих боеприпасов заключается в высокой точности и плотной осыпи дроби, что позволяет поражать цели на различных дистанциях.

Всего боезаряды представлены в двух вариантах: LEX 30 — бесконтейнерный патрон для ближних дистанций, который эффективен на расстояниях до 30 метров, и LEX 50 — контейнерный патрон, рассчитанный на поражение дронов на дистанциях до 50 метров.

Фото: Открытые источники

Характеристики патронов IGLA

Патроны IGLA имеют следующие ключевые характеристики:

калибр — 12/76;

скорость полета дроби — до 435 м/с;

кучность выстрела — не менее 60%;

твердость дроби — не менее 16 HV;

дальность действия — до 50 метров для LEX 50 и до 30 метров для LEX 30.

тип снаряжения — дробь различных калибров (№ 0000 до 5) или картечь 6,2–8,5 мм.

В дополнение к стандартным патронам, "Ростех" также представил модели IGLA LEX Tracer и IGLA LEX 100.

Вариант Tracer содержит трассирующий элемент, позволяющий операторам визуально отслеживать свои выстрелы на расстоянии от 20 до 100 метров. Эта функция особенно полезна для военных и сотрудников служб безопасности, которым необходимо быстро оценить, попадают ли их снаряды в цель в реальных боевых ситуациях.

Обозреватели в завершении отметили, что данные боеприпасы могут применяться персоналом, который отвечает за безопасность критической инфраструктуры и военных объектов.

"По мере распространения беспилотников на полях сражений и в ограниченных воздушных пространствах спрос на такие меры противодействия будет только расти, что делает инновации, подобные системе IGLA, необходимыми для современных оборонных стратегий", — подытожили авторы публикации.

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