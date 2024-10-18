"Ростех" разработала патроны IGLA для борьбы с БПЛА: чем они привлекли внимание экспертов
Боеприпасы разработаны в двух вариантах LEX 30 и LEX 50 с разными характеристиками, которые якобы эффективны при поражении малогабаритных и низколетящих целей.
На международной выставке оружия и товаров для охоты "ORЕLEXPO", которая проходит в Москве с 17 по 20 октября, компания "Ростех" представила новейшие разработки в области боеприпасов, включая уникальные патроны IGLA, предназначенные для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом 17 октября сообщили в Bulgarian Military со ссылкой на источники в РФ.
Эти патроны, как отмечается, вызвали интерес экспертов и посетителей выставки, поскольку на фоне растущей угрозы со стороны дронов они якобы обеспечивают высокую эффективность при поражении малогабаритных и низколетящих целей.
Ключевая задача новых боеприпасов — нейтрализация дронов с различными конструкциями, включая металлические и пластиковые элементы. Как утверждают разработчики, основное преимущество этих боеприпасов заключается в высокой точности и плотной осыпи дроби, что позволяет поражать цели на различных дистанциях.
Всего боезаряды представлены в двух вариантах: LEX 30 — бесконтейнерный патрон для ближних дистанций, который эффективен на расстояниях до 30 метров, и LEX 50 — контейнерный патрон, рассчитанный на поражение дронов на дистанциях до 50 метров.
Характеристики патронов IGLA
Патроны IGLA имеют следующие ключевые характеристики:
- калибр — 12/76;
- скорость полета дроби — до 435 м/с;
- кучность выстрела — не менее 60%;
- твердость дроби — не менее 16 HV;
- дальность действия — до 50 метров для LEX 50 и до 30 метров для LEX 30.
- тип снаряжения — дробь различных калибров (№ 0000 до 5) или картечь 6,2–8,5 мм.
В дополнение к стандартным патронам, "Ростех" также представил модели IGLA LEX Tracer и IGLA LEX 100.
Вариант Tracer содержит трассирующий элемент, позволяющий операторам визуально отслеживать свои выстрелы на расстоянии от 20 до 100 метров. Эта функция особенно полезна для военных и сотрудников служб безопасности, которым необходимо быстро оценить, попадают ли их снаряды в цель в реальных боевых ситуациях.
Обозреватели в завершении отметили, что данные боеприпасы могут применяться персоналом, который отвечает за безопасность критической инфраструктуры и военных объектов.
"По мере распространения беспилотников на полях сражений и в ограниченных воздушных пространствах спрос на такие меры противодействия будет только расти, что делает инновации, подобные системе IGLA, необходимыми для современных оборонных стратегий", — подытожили авторы публикации.
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